Адвокат объяснил, нужен ли военный билет в ЗАГСе и на работе

Украинский военный билет. Фото: УНИАН/Алексей Иванов

В Украине не обязательно иметь военный билет при регистрации брака или перерегистрации места жительства. Но на работу в госструктуру невозможно устроиться без этого документа.

Об этом адвокат Роман Симутин рассказал на своем YouTube канале.

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Юрист подчеркнул, что в последнее время ему задают много вопросов о том, законно ли требовать от мужчин призывного возраста военный билет при регистрации брака или трудоустройстве.

"Медиа и соцсети настолько перенасыщены этими инфовкидами, что я уже сам начинаю в это верить", — заявил Симутин, пояснив, насколько законна такая мера.

Необязательно, но возможно

Адвокат заявил, что подобная практика существует, и при поступлении в вуз, регистрации брака, трудоустройстве и других ситуациях у мужчины могут попросить предоставить информацию о военном учете.

Но, добавил Роман Симутин, это не обязательно, поэтому человек может сам выбирать — предоставлять такую информацию или нет.

"Помните: у вас не могут требовать то, что не предусмотрено законом! Выводы: устроиться на работу в госучреждение без военного билета вы точно не сможете, хоть это и дискриминация. Но зарегистрировать брак, провести перерегистрацию места жительства, вступить в вуз сможете, потому что такие требования незаконны", — отметил юрист.

Напомним, мы писали, могут ли работодатели уволить работника из-за их отсутствия военно-учетных документов и насколько это законно.

Также мы рассказывали, как мобилизуют безработных по новым правилам учета военнообязанных. Лицо, имеющее статус безработного, во время мобилизации снимается с регистрации в центре занятости.