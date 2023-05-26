Адвокат пояснив, чи загрожує в'язниця чоловікам, які незаконно виїхали з країни

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В Україні хочуть запровадити покарання для військовозобов'язаних, які незаконно покинули країну під час широкомасштабної агресії РФ. Однак цим громадян не загрожує кримінальна відповідальність.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

Читайте також:

Покарання за нелегальний перетин кордону

"Не буде покарання у вигляді позбавлення волі за нелегальний перетин кордону, навіть якщо подібний закон приймуть. Тільки вже чинний штраф", — наголосив Сімутін.

Відповідно, громадянам, які незаконно перетнули кордон, однак вирішили повернутися в Україну не загрожує в'язниця. Їх лише можуть оштрафувати на 8,5 тисяч гривень.

Хто може виїжджати за межі України під час війни

В Україні триває воєнний стан, тому чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон. Ця заборона не стосується:

чоловіків, знятих з військового обліку;

деяких тимчасово непридатних осіб;

багатодітних батьків;

батьків-одинаків;

чоловіків з інвалідністю;

чоловіків, які виїжджають за кордон як супроводжуючі;

деяких військовослужбовців;

водіїв міжнародників та водіїв-волонтерів;

чоловіків, які працюють на залізниці, та моряків;

спортсменів та діячів культури.

Хто з українців може бути мобілізованим влітку

резервісти;

військовозобов'язані;

особи із запасу віком від 18 до 60 років;

придатні за станом здоров’я;

чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги.

Призвати можуть такі категорії громадян:

військових, які проходили строкову службу;

офіцерів запасу, резервістів, інших осіб із досвідом служби;

громадян, які не проходили військову службу;

обмежено придатних під час воєнного стану.

Нагадаємо, воєнний стан та загальна мобілізація продовжені в Україні до 18 серпня. Відповідно військовозобов'язані будуть отримувати повістки та можуть бути призвані до лав ЗСУ. Проте є категорії чоловіків, які мають право на відстрочку та можуть піти служити лише за власним бажанням, зокрема це стосується студентів та учнів коледжів.

Також ми писали, що попри продовження воєнного стану та загальної мобілізації, в Україні є категорії громадян, які не підлягають призову навіть за власним бажанням. Вони можуть отримати повістку, але до лав ЗСУ їх не візьмуть.