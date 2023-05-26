Адвокат объяснил, грозит ли тюрьма мужчинам, которые незаконно выехали из страны

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В Украине хотят ввести наказание для военнообязанных, незаконно покинувших страну во время широкомасштабной агрессии РФ. Однако этим гражданам не грозит уголовная ответственность.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

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"Не будет наказание в виде лишения свободы за нелегальное пересечение границы, даже если подобный закон примут. Только уже действующий штраф", — подчеркнул Симутин.

Соответственно, гражданам, которые незаконно пересекли границу, однако решили вернуться в Украину не грозит тюрьма. Их лишь могут оштрафовать на 8,5 тысячи гривен.

Кто может выезжать за пределы Украины во время войны

В Украине продолжается военное положение, поэтому мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Этот запрет не касается:

мужчин, снятых с военного учета;

некоторых временно непригодных лиц;

многодетных родителей;

родителей-одиночек;

мужчин с инвалидностью;

мужчин, которые уезжают за границу как сопровождающие;

некоторых военнослужащих;

водителей международников и водителей-волонтеров;

мужчин, работающих на железной дороге и моряков;

спортсменов и культурных деятелей.

Кто из украинцев может быть мобилизован летом

резервисты;

военнообязанные;

лица из запаса от 18 до 60 лет;

пригодны по состоянию здоровья;

мужчины от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы, если уже проходили срочную службу или отнесены к службе запаса второй очереди.

Призвать могут следующие категории граждан:

военных, проходивших срочную службу;

офицеров запаса, резервистов, других лиц с опытом службы;

граждан, не проходивших военную службу;

ограниченно пригодных во время военного положения.

Напомним, военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 18 августа. Соответственно, военнообязанные будут получать повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ. Однако есть категории мужчин, которые имеют право на отсрочку и могут служить только по собственному желанию, в частности, это касается студентов и учеников колледжей.

Также мы писали, что, несмотря на продолжение военного положения и общей мобилизации, в Украине есть категории граждан, которые не подлежат призыву даже по собственному желанию. Они могут получить повестку, но в ряды ВСУ их не примут.