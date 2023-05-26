Адвокат объяснил, грозит ли тюрьма мужчинам, которые незаконно выехали из страны
В Украине хотят ввести наказание для военнообязанных, незаконно покинувших страну во время широкомасштабной агрессии РФ. Однако этим гражданам не грозит уголовная ответственность.
Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.
Наказание за нелегальное пересечение границы
"Не будет наказание в виде лишения свободы за нелегальное пересечение границы, даже если подобный закон примут. Только уже действующий штраф", — подчеркнул Симутин.
Соответственно, гражданам, которые незаконно пересекли границу, однако решили вернуться в Украину не грозит тюрьма. Их лишь могут оштрафовать на 8,5 тысячи гривен.
Кто может выезжать за пределы Украины во время войны
В Украине продолжается военное положение, поэтому мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Этот запрет не касается:
- мужчин, снятых с военного учета;
- некоторых временно непригодных лиц;
- многодетных родителей;
- родителей-одиночек;
- мужчин с инвалидностью;
- мужчин, которые уезжают за границу как сопровождающие;
- некоторых военнослужащих;
- водителей международников и водителей-волонтеров;
- мужчин, работающих на железной дороге и моряков;
- спортсменов и культурных деятелей.
Кто из украинцев может быть мобилизован летом
- резервисты;
- военнообязанные;
- лица из запаса от 18 до 60 лет;
- пригодны по состоянию здоровья;
- мужчины от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы, если уже проходили срочную службу или отнесены к службе запаса второй очереди.
Призвать могут следующие категории граждан:
- военных, проходивших срочную службу;
- офицеров запаса, резервистов, других лиц с опытом службы;
- граждан, не проходивших военную службу;
- ограниченно пригодных во время военного положения.
Напомним, военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 18 августа. Соответственно, военнообязанные будут получать повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ. Однако есть категории мужчин, которые имеют право на отсрочку и могут служить только по собственному желанию, в частности, это касается студентов и учеников колледжей.
Также мы писали, что, несмотря на продолжение военного положения и общей мобилизации, в Украине есть категории граждан, которые не подлежат призыву даже по собственному желанию. Они могут получить повестку, но в ряды ВСУ их не примут.