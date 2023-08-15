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Адвокат розповів, чому госпіталізували митрополита УПЦ МП Павла

15 серпня 2023 15:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Адвокат розповів, чому госпіталізували митрополита УПЦ МП Павла
Митрополит УПЦ МП Павло Лебедь в залі суду. Фото:
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора, 14 серпня, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя доставили до лікарні у Києві. Як відомо, йому діагностували гострий інфаркт міокарда.

Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.

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Який діагноз у митрополита УПЦ МП Павла

Ще вчора, 14 серпня, митрополита Павла було терміново доставили до кардіологічного відділення однієї з київських лікарень. Йому зробили операцію.

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Вже сьогодні стало відомо, що за офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарда.

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У чому підозрюють Павла

Ще 1 квітня СБУ повідомила намісникові Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлові про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) і ч. 1 ст. 436-2 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). У нього вдома та в Лаврі провели обшуки. Павло заявив, що йому вручили повідомлення про підозру за підтримку російської агресії проти України й нібито за те, що він назвав настоятеля Православної церкви України Епіфанія розкольником.

Служба безпеки пояснила, що зібрала обґрунтовану доказову базу про причетність Павла до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування й заперечення збройної агресії РФ проти України. СБУ також опублікувала перехоплення телефонних розмов митрополита Павла, де той з-поміж іншого радіє тимчасовій окупації Херсона й заявляє, що в західних регіонах України немає українців.

Сам митрополит заявляє, що завжди засуджував "усілякі спроби проти нашої держави, і того, що зробила Росія, Путін, у жодному разі виправдати не можна".

13 липня правоохоронці оголосили намісникові Києво-Печерської лаври УПЦ МП нову підозру за тими ж двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 161 та ч. 3 ст. 436-2. Санкції статей передбачають до 5 років ув'язнення.

Спершу суд призначив митрополиту цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет. Та через те, що він спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, запобіжний захід замінили на тримання під вартою з можливістю внести заставу в понад 33 мільйони гривень.

Раніше ми повідомляли, 7 серпня за митрополита УПЦ МП Павла внесли заставу. Його звільнили з-під варти.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, у яких брав участь митрополит УПЦ МП Павло. А саме настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь).

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