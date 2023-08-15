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Адвокат рассказал, почему госпитализирован митрополит УПЦ МП Павел

15 августа 2023 15:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Адвокат рассказал, почему госпитализирован митрополит УПЦ МП Павел
Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь в зале суда. Фото:
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера, 14 августа, митрополит УПЦ Московского патриархата Павл Лебедь был доставлен в больницу в Киеве. Как известно, ему диагностирован острый инфаркт миокарда.

Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

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Еще вчера, 14 августа, митрополит Павл был срочно доставлен в кардиологическое отделение одной из киевских больниц. Ему сделали операцию.

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Уже сегодня стало известно, что по официальной информации от здравоохранения, Митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда.

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В чем подозревают Павла

Еще 1 апреля СБУ сообщила наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу о подозрении. У него дома и в Лавре провели обыски. Павел заявил, что ему вручили сообщение о подозрении за поддержку российской агрессии против Украины и якобы за то, что он назвал настоятеля Православной церкви Эпифания раскольником.

Служба безопасности пояснила, что собрала обоснованную доказательную базу о причастности Павла к разжиганию религиозной вражды, оправдыванию и отрицанию вооруженной агрессии РФ против Украины. СБУ также опубликовала перехват телефонных разговоров митрополита Павла, где тот среди прочего радуется временной оккупации Херсона и заявляет, что в западных регионах Украины нет украинцев.

Сам митрополит заявляет, что всегда осуждал "всякие попытки против нашего государства, и того, что сделала Россия, Путин, ни в коем случае оправдать нельзя".

13 июля правоохранители объявили наместнику Киево-Печерской лавры УПЦ МП новое подозрение по тем же двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 161 и ч. 3 ст. 436-2. Санкции статей предусматривают до 5 лет заключения.

Сначала суд назначил митрополиту круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет. Но из-за того, что он общался с одним из свидетелей по уголовному делу, меру пресечения заменили на содержание под стражей с возможностью внести залог более чем в 33 миллиона гривен.

Ранее мы сообщали, 7 августа при митрополите УПЦ МП Павле внесли залог. Его освободили из-под стражи.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной деятельности против Украины, в которых принимал участие митрополит УПЦ МП Павел. А именно настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь).

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