Англійську вивчатимуть всі — Лісовий виступив із заявою

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий. Фото: Освіторія

Стало відомо, близько 49% українців не володіють англійською мовою. Саме тому держава вирішила посприяти вивченню громадянами мови міжнародного спілкування, започаткувавши проєкт Future Perfect.

Про це повідомив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.

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"Наша глобальна мета — посилити Україну, українців і все українське, зокрема коштом виходу на глобальний ринок. І англійська мова — один із необхідних для цього інструментів. Нині 49% опитаних українців не мають жодних навичок з англійської мови. І це вказує на те, що близько половини опитаних громадян можуть втрачати додаткові можливості, які можна використовувати й для особистісного розвитку, і для розвитку держави. І цей пробіл може бути заповнений, зокрема завдяки змінам в освіті. Тож на державному рівні сприятимемо вивченню англійської мови на всіх рівнях освіти та в будь-якому віці, починаючи з дошкільнят", — зазначив Лісовий.

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий під час презентації програми Future Perfect. Фото: mon.gov.ua

Згідно з дослідженням British Council, вчителі англійської мови мають високий рівень володіння нею: понад 90% досягли рівня B2 або C1 за шкалою CEFR.

"Саме викладачі задають планку для основи, на якій будуватимуться інновації та мовна політика в майбутньому", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, проєктом Future Perfect можуть скористатися всі охочі. Зокрема також у програмі можуть взяти участь бізнеси, організації та ініціативи, за допомогою яких українці опановуватимуть англійську мову.

Що відомо про проєкт Future Perfect

Проєкт Future Perfect, створений за ініціативою Президента Володимира Зеленського, спрямований на вивчення англійської мови українцями. Адже метою програми є зробити англійську "офіційною мовою міжнародного спілкування в Україні".

"Уряд планує запустити всеосяжну й доступну програму з вивчення англійської мови. Відкриту для кожного, незалежно від фінансового стану чи місця проживання. З індивідуальним підходом і відкритим доступом до освітніх ресурсів. Президент України Володимир Зеленський подав до Парламенту законопроєкт, який офіційно закріплює її статус як мови міжнародного спілкування в Україні. Уже зараз українці, які володіють англійською мовою, мають переваги на ринку праці. Це вища зарплата, більше кар’єрних можливостей, здатність швидше розвиватися і в разі потреби здобувати новий фах. Українці створюють конкурентні продукти та сервіси, які здатні підкорити світ. Англійська мова буде двигуном їх просування, драйвером успіху та запорукою самореалізації для тисяч людей", — розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації програми Future Perfect. Фото: mon.gov.ua

Нагадаємо, що в Україні запускають національну програму Future Perfect. Проєкт має стати ключовим моментом у покращенні мовних навичок, допомагаючи українцям спілкуватися на міжнародному рівні та обмінюватися передовими знаннями.