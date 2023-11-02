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Английский будут изучать все — Лисовой выступил с заявлением

2 ноября 2023 00:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Английский будут изучать все — Лисовой выступил с заявлением
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: Освитория
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Стало известно, что около 49% украинцев не владеют английским языком. Именно поэтому государство решило поспособствовать изучению гражданами языка международного общения, начав проект Future Perfect.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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"Наша глобальная цель — усилить Украину, украинцев и все украинское, в частности за счет выхода на глобальный рынок. И английский язык — один из необходимых для этого инструментов. В настоящее время 49% опрошенных украинцев не имеют никаких навыков по английскому языку. И это указывает на то, что около половины опрошенных граждан могут терять дополнительные возможности, которые можно использовать и для личностного развития, и для развития государства, и этот пробел может быть заполнен, в частности, благодаря изменениям в образовании, поэтому на государственном уровне будем способствовать изучению английского языка на всех уровнях образования и в любом возрасте, начиная с дошкольников", — отметил Лисовой.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время презентации программы Future Perfect
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время презентации программы Future Perfect. Фото: mon.gov.ua

Согласно исследованию British Council, учителя английского языка имеют высокий уровень владения им: более 90% достигли уровня B2 или C1 по шкале CEFR.

"Именно преподаватели задают планку для основы, на которой будут строиться инновации и языковая политика в будущем", — говорится в сообщении.

Таким образом, проектом Future Perfect могут воспользоваться все желающие. В частности, также в программе могут принять участие бизнесы, организации и инициативы, с помощью которых украинцы будут овладевать английским языком.

Что известно о проекте Future Perfect

Проект Future Perfect, созданный по инициативе Президента Владимира Зеленского, направлен на изучение английского украинцами. Ведь целью программы является сделать английский "официальным языком международного общения в Украине".

"Правительство планирует запустить всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка. Открытую для каждого, независимо от финансового состояния или места жительства. С индивидуальным подходом и открытым доступом к образовательным ресурсам. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Парламент законопроект, официально закрепляющий его статус как языка международного общения в Украине. Уже сейчас украинцы, владеющие английским языком, имеют преимущества на рынке труда, это более высокая зарплата, больше карьерных возможностей, способность быстрее развиваться и в случае необходимости приобретать новую специальность способны покорить мир. Английский язык будет двигателем их продвижения, драйвером успеха и залогом самореализации для тысяч людей", — рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации программы Future Perfect
Премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации программы Future Perfect. Фото: mon.gov.ua

Напомним, что в Украине запускают национальную программу Future Perfect. Проект должен стать ключевым моментом в улучшении языковых навыков, помогая украинцам общаться на международном уровне и обмениваться передовыми знаниями.

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