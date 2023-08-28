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Аномальна спека: у Києві зафіксували нові температурні рекорди

28 серпня 2023 14:13
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Аномальна спека: у Києві зафіксували нові температурні рекорди
Спека в Києві. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці спека не вщухає. Відтак, фахівці фіксують нові аномальні температурні рекорди.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Аномальна спека в Києві

Повідомляється, що 27 серпня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди.

Ніч проти 27 серпня у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С.

"Попереднє рекордне значення 2022 року перевищено на 0,8°С", — кажуть фахівці.

Максимальна температура повітря по обіді досягла +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року.

"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +26,9°С, що перевищило попередній рекордний показник минулого року відразу на 2,3°С, а кліматичну норму — на 8,0°С", — йдеться в повідомленні.

У столиці просто пече на сонці

Кияни повідомляють, що на сонці в Києві +52°С.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що завтра, 29 серпня, в Україні буде виснажлива спекотна погода. Лише вночі у деяких областях можливі короткочасні дощі. 

Додамо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.

Також цього літа в Південній Кореї аномальна спека забрала життя 23 осіб. Люди непритомніють просто на вулиці через рекордні показники температури, яка місцями упродовж червня-липня сягала до +47°C.

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