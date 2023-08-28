Аномальная жара: в Киеве зафиксировали новые температурные рекорды

Жара в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В столице жара не утихает. Следовательно, специалисты фиксируют новые аномальные температурные рекорды.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Аномальная жара в Киеве

Сообщается, что 27 августа в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда.

Ночь на 27 августа в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С.

"Предыдущее рекордное значение 2022 года превышено на 0,8°С", — говорят специалисты.

Максимальная температура воздуха после обеда достигла +33,3°С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года.

"Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +26,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель в прошлом году сразу на 2,3°С, а климатическую норму — на 8,0°С", — говорится в сообщении.

В столице просто печет на солнце

Киевляне сообщают, что на солнце в Киеве +52°С.

Напомним, ранее мы писали, что завтра, 29 августа, в Украине будет изнуряющая жаркая погода. Лишь ночью в некоторых областях возможны кратковременные дожди.

Добавим, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.

Также этим летом в Южной Корее аномальная жара унесла жизни 23 человек. Люди падают в обморок прямо на улице из-за рекордных показателей температуры, которая местами в течение июня-июля достигала +47°C.