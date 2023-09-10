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Авраменко розповів, як правильно українською сказати "холостяк"

10 вересня 2023 13:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Авраменко розповів, як правильно українською сказати "холостяк"
Мовознавець Олександр Авраменко. Фото: mon.gov.ua/ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В українській мові часто вживають слово "холостяк". Мовознавець Олександр Авраменко розповів, що правильніше сказати "парубок".

Про це Олександр Авраменко сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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За словами Авраменка, жінок у шлюбі можна називати "одруженими" та "заміжніми".

"В нашій мові є слова "заміжня жінка" і "одружена", і вони теж синоніми. Щоправда, у діловому мовленні, наприклад, в анкеті, краще написати "одружена" чи "неодружена", — зазначив він.

Мовознавець каже, що чоловіка також можна називати "одруженим" або "неодруженим". Він радить українцям уникати слова "холостяк". 

"До речі, раджу уникати слова "холостяк", його немає навіть у славетному словнику Грінченка. Здавна неодруженого чоловіка в Україні називають "парубком", а чоловіка старшого віку — "старим парубком", — додав Авраменко.

Нагадаємо, українці регулярно вживають слова "дякую" та "спасибі". Однак деякі мають сумніви щодо правильності використання слова "спасибі" для висловлення вдячності.

Також ми писали, що багато хто з громадян України досі називає українські гривні "рублями". Проте так називають валюту у Росії, яка розпочала жорстоку війну проти нашої країни. 

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