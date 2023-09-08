Найпоширеніші помилки: чому не можна на українську валюту казати "гривна"

Українські гроші. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Багато хто з громадян України досі називає українські гривні "рублями". Проте так називають валюту у Росії, яка розпочала жорстоку війну проти нашої країни.

Мовознавець Олександр Авраменко в етері телепрограми "Сніданок з 1+1" закликав українців не допускати таких помилок.

Читайте також:

Що таке "гривна"

Також він пояснив, чому не можна називати національну грошову одиницю України таким словом, як "гривна".

"Запам'ятайте: гривнА — це старовинна нашийна прикраса у формі обруча, здебільшого із золота. А на гроші треба казати "гривнЯ". Російською мовою теж не "гривнА", а "гривнЯ", — наголосив Авраменко.

Прикраса "гривна". Фото: Вікіпедія/shakko

Який наголос має слово "копійки"

Крім того, мовознавець поділився правилом, як не допускати помилки з наголосом у слові "копійки".

За його словами, наголос падає на останній склад, тобто — копійкИ.

"Правильно говорити 5, 10 копійОк. Виняток становлять лише випадки з 2, 3 і 4. У такому разі ми кажемо 2, 3, 4 копІйки", — запевнив вчитель.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що англійській мові в Україні приділятимуть більше уваги і для низки професій вона буде обов'язковою. Законопроєкт поки на обговоренні у ВРУ, але в Міносвіти вже розробляють плани, як мотивувати дітей та освітян вчити мову.