Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Найпоширеніші помилки: чому не можна на українську валюту казати "гривна" arrow

Найпоширеніші помилки: чому не можна на українську валюту казати "гривна"

8 вересня 2023 19:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Найпоширеніші помилки: чому не можна на українську валюту казати "гривна"
Українські гроші. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Багато хто з громадян України досі називає українські гривні "рублями". Проте так називають валюту у Росії, яка розпочала жорстоку війну проти нашої країни. 

Мовознавець Олександр Авраменко в етері телепрограми "Сніданок з 1+1" закликав українців не допускати таких помилок. 

Читайте також:

Що таке "гривна"

Також він пояснив, чому не можна називати національну грошову одиницю України таким словом, як "гривна".

"Запам'ятайте: гривнА — це старовинна нашийна прикраса у формі обруча, здебільшого із золота. А на гроші треба казати "гривнЯ". Російською мовою теж не "гривнА", а "гривнЯ", — наголосив Авраменко.

Шейная гривна — Википедия
Прикраса "гривна". Фото: Вікіпедія/shakko

Який наголос має слово "копійки"

Крім того, мовознавець поділився правилом, як не допускати помилки з наголосом у слові "копійки".

За його словами, наголос падає на останній склад, тобто — копійкИ.

"Правильно говорити 5, 10 копійОк. Виняток становлять лише випадки з 2, 3 і 4. У такому разі ми кажемо 2, 3, 4 копІйки", — запевнив вчитель. 

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що англійській мові в Україні приділятимуть більше уваги і для низки професій вона буде обов'язковою. Законопроєкт поки на обговоренні у ВРУ, але в Міносвіти вже розробляють плани, як мотивувати дітей та освітян вчити мову.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз