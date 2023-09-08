Самые распространенные ошибки: почему нельзя на украинскую валюту говорить "гривна"

Украинские деньги. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Многие граждане Украины до сих пор называют украинские гривни "рублями". Однако так называют валюту в России, которая начала жестокую войну против нашей страны.

Языковед Александр Авраменко в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1" призвал украинцев не допускать таких ошибок.

Читайте также:

Что такое "гривна"

Также он объяснил, почему нельзя называть национальную денежную единицу Украины таким словом как гривна.

"Запомните: гривна — это старинное ошейное украшение в форме обруча, в основном из золота. А на деньги надо говорить "гривнЯ". На русском языке тоже не "гривна", а "гривнЯ", — подчеркнул Авраменко.

Украшение "гривна". Фото: Википедия/shakko

Какое ударение имеет слово "копійки"

Кроме того, языковед поделился правилом, как не допускать ошибки с ударением в слове "копійки".

По его словам, ударение падает на последний слог, то есть копійкИ.

"Правильно говорить 5, 10 копійОк. Исключение составляют только случаи из 2, 3 и 4. В таком случае мы говорим 2, 3, 4 копІйки", — заверил учитель.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что английскому языку в Украине будут уделять больше внимания и для ряда профессий он будет обязательным. Законопроект пока на обсуждении в ВРУ, но в Минобразования уже разрабатывают планы, как мотивировать детей и педагогов учить язык.