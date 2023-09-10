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Авраменко рассказал, как правильно на украинском сказать "холостяк"

10 сентября 2023 13:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Авраменко рассказал, как правильно на украинском сказать "холостяк"
Языковед Александр Авраменко. Фото: mon.gov.ua/ru
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В украинском языке часто употребляют слово "холостяк". Языковед Александр Авраменко рассказал, что правильнее сказать "парубок".

Об этом Александр Авраменко сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".

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По словам Авраменко, женщин в браке можно называть "одруженими" и "заміжніми".

"В нашем языке есть слова "заміжня жінка" и "одружена", и они тоже синонимы. Правда, в деловой речи, например, в анкете, лучше написать "одружена" или "неодружена", — отметил он.

Языковед говорит, что мужчину также можно называть "одруженим" или "неодруженим". Он советует украинцам избегать слова "холостяк".

"Кстати, советую избегать слова "холостяк", его нет даже в знаменитом словаре Гринченко. Издавна холостого мужчину в Украине называют "парубком", а мужчину постарше — "старым парубком", — добавил Авраменко.

Напомним, украинцы регулярно употребляют слова "дякую" и "спасибі". Однако некоторые сомневаются в правильности использования слова "спасибі" для выражения благодарности.

Также мы писали, что многие граждане Украины до сих пор называют украинские гривны "рублями". Однако так называют валюту в России, которая начала жестокую войну против нашей страны.

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