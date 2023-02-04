Monobank створив новий стікерпак — як він виглядає

Олег Гороховський

Український необанк Monobank створив новий стікерпак "Батько наш — Пантера". Ці стікери йдуть у комплекті при отриманні карти в банку.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

Новий стікерпак в Monobank

У суботу, 4 лютого, Олег Гороховський повідомив про створення нового стікерпаку у Monobank.

"Спеціальна, секретна лабораторія щомісяця намагається оновлювати стікерпак, який іде у комплекті з нашими картами. Інститут вивчення стікерпаків таємно отримав стікер з одного з найближчих тиражів. Як вам, пантерівці", — написав Гороховський.

У коментарях користувачі активно відреагували та оцінили нового монокота і тепер на нові стікерпаки черга.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що пес Патрон буде співпрацювати з Monobank. Йдеться про обслуговування клієнтів-дітей, яких у банку вже понад 180 тисяч

Окрім того, український Monobank планує вийти на ринок Польщі. Це станеться вже в першому кварталі 2023 року. За словами співзасновника фінустанови, у Польщі банк називатиметься stereo, він буде орієнтований як на українських біженців, так і на поляків.

Також після ракетної атаки Дніпра 14 січня Monobank оголосив збір коштів на допомогу, постраждалим від російського ракетного обстрілу багатоквартирного будинку.

Станом на 20 січня українці назбирали понад 103 млн грн.