Monobank создал новый стикерпак – как он выглядит

Отец наш – Пантера: Monobank создал новый стикерпак
Украинский необанк Monobank создал новый стикерпак "Отец наш — Пантера". Эти стикеры идут в комплекте при получении карты в банке.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем Telegram.
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Новый стикерпак в Monobank
В субботу, 4 февраля, Олег Гороховский сообщил о создании нового стикерпака в Monobank.
"Специальная, секретная лаборатория ежемесячно пытается обновлять идущий в комплекте с нашими картами стикерпак. Институт изучения стикерпаков тайно получил стикер из одного из ближайших тиражей. Как вам, пантеровцы", — написал Гороховский.
В комментариях пользователи активно отреагировали и оценили новый монокот и теперь на новые стикерпаки очередь.
Напомним, недавно мы писали, что пес Патрон будет сотрудничать с Monobank. Речь идет об обслуживании клиентов-детей, которых в банке уже более 180 тысяч.
Кроме того, украинский Monobank планирует выйти на рынок Польши. Это произойдет уже в первом квартале 2023 года. По словам соучредителя финучреждения, в Польше банк будет называться stereo, он будет ориентирован как на украинских беженцев, так и на поляков.
Также после ракетной атаки Днепра 14 января Monobank объявил сбор средств на помощь, пострадавшим от российских ракетных обстрелов многоквартирного дома.
По состоянию на 20 января украинцы собрали более 103 млн грн.