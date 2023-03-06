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Березень ще не потішить теплом: прогноз погоди на завтра

6 березня 2023 15:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Якою буде погода 7 березня
Синоптики попередили, що на дорогах можлива ожеледиця
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Завтра, 7 березня, по всій території України очікується хмарність, але з проясненнями. Синоптики розповіли, що місцями будуть опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

Вночі у західній частині очікується невеликий сніг, а у Приазов'ї — сніг з дощем. Вдень у північних, центральних та східних областях України буде невеликий мокрий сніг та дощ. Синоптики попередили, що на дорогах можлива ожеледиця. На решті території України істотних опадів не передбачається.

"Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у Криму 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 9-14° тепла", — йдеться в повідомленні.

Погода на 7 марта

Погода в Києві

У столиці України та області очікується хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень — невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер буде південний, південно-західний, 7-12 м/с. 

Температура по Київській області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень варто очікувати — 3-8° тепла. У столиці 0-2° морозу, вдень — 4-6° тепла.

Сходження лавин

Сніголованна небезпека третього рівня очікується на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у повідомленні.

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується у горах Чернівецької області.

Низька сніголавинна небезпека першого рівня — у горах Львівської області.

Погода на 7 марта

Нагадаємо, швидкість кліматичних змін прискорюється, а погода зараз стала більш екстремальною. Та попри загрози, які несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.

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