Якою буде погода 7 березня

Березень ще не потішить теплом: прогноз погоди на завтра
Завтра, 7 березня, по всій території України очікується хмарність, але з проясненнями. Синоптики розповіли, що місцями будуть опади.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
-
Скільки коштують квіти в Харкові напередодні 8 березня
-
Білл Гейтс вперше став дідусем: хто потішив мільярдера
-
Руслан Ротань назвав футболістів, яких викликав до збірної України на матч із Англією
-
Українців попередили про затримки з пропуском на кордоні: що трапилося
-
Турецька опозиція переживає кризу: для протистояння Ердогану хочуть залучати мерів
-
Всього тиждень — і "очі" для ЗСУ готові: українці зібрали кошти на дрони-розвідники
-
Росіяни на порозі взяття Бахмута: CNN назвав головну перевагу, яку дала Україні оборона міста
-
"Це буде найсумнішим днем в історії ООН": Кислиця закликав не дозволяти рф голосувати у Радбезі
-
Дружина Бекхема показала фото дорослих синів: на кого вони схожі
-
У Маріуполі страйкують водії автобусів: у місті закінчилося дизпаливо для громадського транспорту
Деталі
Вночі у західній частині очікується невеликий сніг, а у Приазов'ї — сніг з дощем. Вдень у північних, центральних та східних областях України буде невеликий мокрий сніг та дощ. Синоптики попередили, що на дорогах можлива ожеледиця. На решті території України істотних опадів не передбачається.
"Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у Криму 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 9-14° тепла", — йдеться в повідомленні.
Погода в Києві
У столиці України та області очікується хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень — невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер буде південний, південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по Київській області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень варто очікувати — 3-8° тепла. У столиці 0-2° морозу, вдень — 4-6° тепла.
Сходження лавин
Сніголованна небезпека третього рівня очікується на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у повідомленні.
Помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується у горах Чернівецької області.
Низька сніголавинна небезпека першого рівня — у горах Львівської області.
Нагадаємо, швидкість кліматичних змін прискорюється, а погода зараз стала більш екстремальною. Та попри загрози, які несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.