Какой будет погода 7 марта

Март еще не порадует теплом: прогноз погоды на завтра
Завтра, 7 марта, на всей территории Украины ожидается облачность, но с прояснениями. Синоптики рассказали, что местами будут осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
-
Почему Ярослава Магучих прямо сейчас лучшая спортсменка Украины
-
Во что инвестировать во время войны: советы эксперта
-
Игнат рассказал, где сосредоточено наибольшее количество российских ЗРК
-
В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика, который находился на временно оккупированной рф территории
-
Мобилизация в Украине 2023: какие специалисты получили стопроцентную бронь
-
В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали
-
Расследование завершено: мэра и депутата в Одесской области подозревают в получении взятки
-
В россии готовятся к президентским выборам: каких результатов ожидает путин
-
"ПСЖ" потерял лидера до конца сезона: футболист принял спорное решение
-
Жители столицы могут слышать звуки выстрелов в четверг: причины
Подробности
Ночью в западной части ожидается небольшой снег, а в Приазовье — снег с дождем. Днем в северной, центральной и восточной областях Украины будет небольшой мокрый снег и дождь. Синоптики предупредили, что на дорогах возможна гололедица. На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается.
"Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1°С тепла до 4°С мороза, в Крыму 1-6°С тепла; днем 3-8°С тепла, в южной части 9-14°С тепла", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве
В столице Украины и области ожидается облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем — небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах кое-где гололедица. Ветер будет южный, юго-западный, 7-12 м/с.
Температура по Киевской области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем следует ожидать — 3-8°С тепла. В столице 0-2°С мороза, днем — 4-6°С тепла.
Схождение лавин
Снеголавинная опасность третьего уровня ожидается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", — говорится в сообщении.
Умеренная снеголавинная опасность второго уровня удерживается в горах Черновицкой области.
Низкая снеголавинная опасность первого уровня — в горах Львовской области.
Напомним, скорость климатических изменений ускоряется, а погода сейчас стала более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.