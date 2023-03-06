Какой будет погода 7 марта

Синоптики предупредили, что на дорогах возможна гололедица

Завтра, 7 марта, на всей территории Украины ожидается облачность, но с прояснениями. Синоптики рассказали, что местами будут осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ночью в западной части ожидается небольшой снег, а в Приазовье — снег с дождем. Днем в северной, центральной и восточной областях Украины будет небольшой мокрый снег и дождь. Синоптики предупредили, что на дорогах возможна гололедица. На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается.

"Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1°С тепла до 4°С мороза, в Крыму 1-6°С тепла; днем 3-8°С тепла, в южной части 9-14°С тепла", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве

В столице Украины и области ожидается облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем — небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах кое-где гололедица. Ветер будет южный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по Киевской области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем следует ожидать — 3-8°С тепла. В столице 0-2°С мороза, днем — 4-6°С тепла.

Схождение лавин

Снеголавинная опасность третьего уровня ожидается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", — говорится в сообщении.

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня удерживается в горах Черновицкой области.

Низкая снеголавинная опасность первого уровня — в горах Львовской области.

Напомним, скорость климатических изменений ускоряется, а погода сейчас стала более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.