Бережемо традиції: мовознавець розповів, як правильно казати "Доброго дня!"

Мовознавець Олександр Авраменко. Фото: МОН

Мовознавець Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці з української мови розповів, як правильно вітатися. Передусім він розповів, коли варто казати "Доброго дня!"

Про це Авраменко розповів у ефірі "Сніданку з 1+1".

Читайте також:

Як правильно вітатися

За його словами, вітаючись вранці, треба використовувати родовий відмінок (чого?): "Доброго ранку!" А вдень і ввечері потрібно використовувати називний відмінок (що?): "Добрий день!", "Добрий вечір!".

"Ви логічно запитаєте, а чому не "Доброго дня"? Відповідь проста: така мовна традиція. Етикетні формули — це стійкі сполуки слів, фразеологізми. От згадаймо слова з колядки, яка сягає сивої давнини: "Добрий вечір, пане господарю! Син Божий народився!" — розповів мовознавець.

Нонсенс популярного привітання

Також Авраменко зауважив, що останнім часом українці стали вживати вислів "Доброї доби!". Проте, за славами Авраменка, це мовний покруч, адже так само тоді можна було б сказати і про інші відрізки часу: "Доброї хвилини!", "Доброї секунди!".

"Ні, іще раз наголошую: "Доброго ранку!", "Добрий день!", "Добрий вечір!" — підкреслив відомий вчитель України.

Насамкінець мовознавець закликав українців берегти мовні традиції наших предків.

Раніше ми розповідали, що українці регулярно вживають слова "дякую" та "спасибі". Однак деякі мають сумніви щодо правильності використання слова "спасибі" для висловлення вдячності.

Нагадаємо, в Україні часто використовують фразу "Я йому дзвонив". Також нерідко можна почути "Я йому зателефонував". Як виявилось, один із цих варіантів неправильний.