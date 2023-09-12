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Бережем традиции: языковед рассказал, как правильно говорить "Доброго дня!"

12 сентября 2023 13:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бережем традиции: языковед рассказал, как правильно говорить "Доброго дня!"
Языковед Александр Авраменко. Фото: МОН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно нужно здороваться. Прежде всего он рассказал, когда следует говорить "Доброго дня!".

Об этом Авраменко рассказал в эфире "Сніданок з  1+1".

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Как правильно здороваться

По его словам, здороваясь утром, надо использовать родительный падеж (чего?): "Доброго ранку!". А днем и вечером нужно использовать именительный падеж (что?): "Добрий ранок!", "Добрий вечір!".

"Вы логически спросите, а почему не "Доброго ранку"? Ответ прост: такова языковая традиция. Этикетные формулы — это устойчивые соединения слов, фразеологизмы. Вот вспомним слова из колядки, которая достигает древности: "Добрий вечір, пане господарю! Син Божий народився!" — рассказал языковед.

Нонсенс популярного приветствия

Также Авраменко отметил, что в последнее время украинцы стали употреблять выражение "Доброї доби!". Однако, по славам Авраменко, это языковой покруч, ведь так же тогда можно было бы сказать и о других отрезках времени: "Доброї хвилини!", "Доброї секунди!".

"Нет, еще раз подчеркиваю: "Доброго ранку!", "Добрий день!", "Добрий вечір!" — подчеркнул известный учитель Украины.

В заключение языковед призвал украинцев беречь языковые традиции наших предков.

Ранее мы рассказывали, что украинцы регулярно употребляют слова "дякую" и "спасибі". Однако некоторые сомневаются в правильности использования слова "спасибі" для выражения благодарности.

Напомним, в Украине часто используют фразу "Я йому дзвонив". Также нередко можно услышать "Я йому телефонував". Как оказалось, один из этих вариантов неверен.

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