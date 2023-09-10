Авраменко пояснив, чому не варто говорити "дзвонити друзям"

Мовознавець Олександр Авраменко. Фото: google.com

В Україні часто використовують фразу "Я йому дзвонив". Також нерідко можна почути "Я йому зателефонував". Як виявилось, один з цих варіантів неправильний.

Про це Олександр Авраменко сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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Як правильно сказати "дзвонити друзям"

"Друзі, ми одне одному телефонуємо чи дзвонимо? Друзям ми телефонуємо. До речі, форма доконаного виду "що зробити?" — потелефонувати. А ще є розмовний варіант — зателефонувати", — пояснив Авраменко.

Він розповів, чому неправильно в такому випадку буде слово "дзвонити":

"Можна сказати і дзвонимо, але основне значення слова дзвонити — це викликати звуки, ударяючи в дзвін. Отже, краще друзям не дзвонити, а телефонувати. "А дзвонять хай у дзвони по всій Україні, бо Син Божий народився" — пригадуєте, як співають у відомій колядці?".

Нагадаємо, українці регулярно вживають слова "дякую" та "спасибі". Однак деякі мають сумніви щодо правильності використання слова "спасибі" для висловлення вдячності.

Також ми писали, що багато хто з громадян України досі називає українські гривні "рублями". Проте так називають валюту у Росії, яка розпочала жорстоку війну проти нашої країни.

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