Авраменко объяснил, почему не стоит говорить "дзвонити друзям"

Языковед Александр Авраменко. Фото: google.com

В Украине часто используют фразу "Я йому дзвонив". Также нередко можно услышать "Я йому зателефонував". Как оказалось, один из этих вариантов неправильный.

Об этом Александр Авраменко сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".

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Как правильно сказать "дзвонити друзям"

"Друзья, мы друг другу "телефонуємо" или "дзвонимо"? Друзьям мы "телефонуємо". Кстати, форма совершенного вида "что сделать?" — "потелефонувати". А еще есть разговорный вариант — "зателефонувати", — объяснил Авраменко.

Он рассказал, почему неправильно в таком случае будет слово "дзвонити":

"Можно сказать и "дзвонимо", но основное значение слова "дзвонити" — это вызвать звуки, ударяя в колокол. Итак, лучше друзьям "не дзвонити", а "телефонувати". "А "дзвонять" пусть в колокола по всей Украине, потому что Сын Божий родился" — вспоминаете, как поют в известной колядке?".

Напомним, украинцы регулярно употребляют слова "дякую" и "спасибі". Однако некоторые сомневаются в правильности использования слова "спасибі" для выражения благодарности.

Также мы писали, что многие граждане Украины до сих пор называют украинские гривны "рублями". Однако так называют валюту в России, которая начала жестокую войну против нашей страны.

Добавим, в украинском языке часто употребляют слово "холостяк". Языковед Александр Авраменко рассказал, что правильнее сказать "парубок".