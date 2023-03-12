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Без парасольки ніяк: синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні

12 березня 2023 07:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні очікуються сильні пориви вітру
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Протягом дня 12 березня, в Україні варто очікувати дощі. Місцями можливий мокрий сніг та сильні пориви вітру.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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"В Україні сніг (рожеве) та дощ (синеньке). На заході та півдні  — без опадів (трохи хіба в Криму та Приазов‘ї)", — розповіла синоптикиня.

Також 12 березня, в Україні тепла стане менше, похолоднішає вдень до +3...+8 градусів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

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Погода в Києві

Сьогодні у Києві ранок буде із мокрим снігом, вогкий та холодний. Вдень з опадів поменшає, але все ж буде насичене вологою та холодне повітря.

Вітер західний 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла. Синоптики попередили про I рівень небезпеки (жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попередили в Укргідрометцентрі

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Нагадаємо, у Гідрометцентрі розповіли, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.

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