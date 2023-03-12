Без зонта никак: синоптики рассказали, какой будет погода сегодня
В течение дня, 12 марта, в Украине следует ожидать дожди. Местами возможны мокрый снег и сильные порывы ветра.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
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Какая будет погода в Украине
"В Украине снег (розовый) и дождь (синенький). На западе и юге — без осадков (чуть разве в Крыму и Приазовье)", — рассказала синоптик.
Также 12 марта, в Украине тепла станет меньше, похолодает днем до +3...+8 градусов.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.
Погода в Киеве
Сегодня в Киеве утро будет с мокрым снегом, сырое и холодное. Днем осадков станет меньше, но все же будет насыщен влагой и холодный воздух.
Ветер западный 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла. Синоптики предупредили об I уровне опасности (желтый).
"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупредили в Укргидрометцентре.
Напомним, в Гидрометцентре рассказали, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.