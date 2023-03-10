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За сонце доведеться заплатити: що зміниться в погоді на вихідних — синоптик

10 березня 2023 21:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У столиці України погода завтра буде дощовою та вітряною
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом вихідних, 11 та 12 березня, в Україні варто очікувати дощі. По всій території країни буде волога та вітряна погода.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Якою буде погода завтра

Завтра, 11 березня, буде тепло. Очікується +10+14 градусів тепла. На заході та півночі — +7+11 градусів. 

Прогноз погоди на 12 березня

"У неділю, 12-го березня, в Україні опадів поменшає, тепла також стане менше, похолоднішає вдень до +3+8 градусів", — розповіла Діденко.

Погода в Києві

У столиці України погода завтра буде дощовою та вітряною. Народна синоптикиня повідомила, що напрямок вітру — південно-східний з переходом у неділю на північно-західний.

"Температура повітря 11-го березня очікується в межах +7+9 градусів, в неділю опади припиняться, але похолоднішає до +4 градусів", — додала Діденко.

Нагадаємо, Завтра, 11 березня, в Україні очікуються опади у вигляді дощу або мокрого снігу. Також жителів низки регіонів попередили про посилення вітру.

Також ми писали, що у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.

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