За солнце придется заплатить: что изменится в погоде на выходных — синоптик

В столице Украины погода завтра будет дождливой и ветреной

В течение выходных, 11 и 12 марта, в Украине стоит ожидать дожди. По всей территории страны будет влажная и ветреная погода.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Какая будет погода завтра

Завтра, 11 марта, будет тепло. Ожидается +10...+14 градусов тепла. На западе и севере — +7...+11 градусов.

Прогноз погоды на 12 марта

"В воскресенье, 12 марта, в Украине осадков станет меньше, тепла также станет меньше, похолодает днем до +3...+8 градусов", — рассказала Диденко.

Погода в Киеве

В столице Украины погода завтра будет дождливая и ветреная. Народный синоптик сообщила, что направление ветра — юго-восточное с переходом в воскресенье на северо-западное.

"Температура воздуха 11 марта ожидается в пределах +7...+9 градусов, в воскресенье осадки прекратятся, но похолодает до +4 градусов", — добавила Диденко.

Напомним, завтра, 11 марта, в Украине ожидаются осадки и в виде дождя или мокрого снега. Также жители ряда регионов предупредили об усилении ветра.

Также мы писали, что в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.