Прогноз погоди на 11 березня: Синоптики попередили про сильний вітер та опади

У багатьох областях очікується дощ

Завтра, 11 березня, в Україні очікуються опади у вигляді дощу або мокрого снігу. Також жителів низки регіонів попередили про посилення вітру.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Україні 11 березня

Очікується хмарна погода. Вночі у західних, південних центральних областях та в Криму, вдень в Україні дощ, у Карпатах з мокрим снігом.

Вітер південно-східний з переходом у західній частині на західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім більшості північних та Вінницької областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у північно-східних областях від 2° тепла до 3° морозу; вдень 8-13° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 17°.

Прогноз погоди по Київщині на 11 березня

Хмарно. Вночі без опадів, вдень дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°;

у Києві вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

11 березня вдень в Україні, крім Житомирської, Вінницької,

Київської та Чернігівської областей, пориви вітру 15-20 м/с

І рівень небезпечності жовтий.

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.