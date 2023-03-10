Прогноз погоди на 11 березня: Синоптики попередили про сильний вітер та опади

Синоптики попередили про сильний вітер та опади
Завтра, 11 березня, в Україні очікуються опади у вигляді дощу або мокрого снігу. Також жителів низки регіонів попередили про посилення вітру.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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Погода в Україні 11 березня
Очікується хмарна погода. Вночі у західних, південних центральних областях та в Криму, вдень в Україні дощ, у Карпатах з мокрим снігом.
Вітер південно-східний з переходом у західній частині на західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім більшості північних та Вінницької областей, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, у північно-східних областях від 2° тепла до 3° морозу; вдень 8-13° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 17°.
Прогноз погоди по Київщині на 11 березня
Хмарно. Вночі без опадів, вдень дощ.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°;
у Києві вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
11 березня вдень в Україні, крім Житомирської, Вінницької,
Київської та Чернігівської областей, пориви вітру 15-20 м/с
І рівень небезпечності жовтий.
"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.