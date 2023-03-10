Прогноз погоды на 11 марта: Синоптики предупредили о сильном ветре и осадках

Некоторым областям нужно подготовиться к урагану: синоптики дали прогноз по областям
Сегодня, 11 марта, в Украине ожидаются осадки в виде дождя или мокрого снега. Также жители ряда регионов предупредили об усилении ветра.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Погода в Украине 11 марта
Ожидается облачная погода. Ночью в западных, южных центральных областях и Крыму, днем в Украине дождь, в Карпатах с мокрым снегом.
Ветер юго-восточный с переходом в западной части на западный, 7-12 м/с, днем в Украине кроме большинства северных и Винницкой областей порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, в северо-восточных областях от 2° тепла до 3° мороза; днем 8-13° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 17°.
Прогноз погоды по Киевской области на 11 марта
Облачно. Ночью без осадков, днем дождь.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5 ° тепла, днем около 10°.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
11 марта днем в Украине, кроме Житомирской, Винницкой,
Киевской и Черниговской областей, порывы ветра 15-20 м/с
И уровень опасности желтый.
"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.