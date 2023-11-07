Безоплатна оренда житла в Європі — програма допомоги для українців

Сімейна пара орендує житло. Фото: freepik.com

Онлайн-сервіс оренди житла Airbnb спільно з організацією United for Ukraine відновлюють програму з надання безкоштовного житла для українських біженців. Допомогу можна отримати до 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляє United for Ukraine.

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Зазначається, що безкоштовне житло буде доступне на період від 7 до 30 днів для:

українців, які евакуюються з зони бойових дій, окупованих та деокупованих територій;

дітям та їхнім батькам чи опікунам, які виїжджають з України за медичними показаннями;

військовослужбовцям, ветеранам та їхнім сім'ям, які виїжджають з України на лікування.

Програма також доступна для біженців з-за кордону, які стикнулися з критичними обставинами, наприклад, у разі необхідності термінового лікування за кордоном. Проте програма доступна лише для осіб, які раніше не скористалися допомогою від United for Ukraine.

Як отримати безкоштовне житло у Європі

Спершу слід подати заявку на сайті United for Ukraine у розділі "Знайти тимчасове житло". Заповніть форму, вказавши необхідну інформацію та тривалість перебування — до 30 днів. Важливо подати заявку якнайшвидше, оскільки програма діє до 31 грудня 2023 року, і це забезпечить вам можливість отримати безкоштовне житло.

Нагадаємо, що українським біженцям у Європі дуже важко знайти житло для оренди. Так, в багатьох країнах соціальне житло для українців практично недоступне через великий наплив людей або ж через низку інших проблем.