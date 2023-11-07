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Бесплатная аренда жилья в Европе — программа помощи для украинцев

7 ноября 2023 02:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Бесплатная аренда жилья в Европе — программа помощи для украинцев
Семейная пара арендует жилье. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Онлайн-сервис аренды жилья Airbnb совместно с организацией United for Ukraine возобновляют программу предоставления бесплатного жилья для украинских беженцев. Помощь можно получить до 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщает United for Ukraine.

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Бесплатное жилье будет доступно на период от 7 до 30 дней для:

  • украинцев, эвакуируемых из зоны боевых действий, оккупированных и деоккупированных территорий;
  • детям и их родителям или опекунам, выезжающим из Украины по медицинским показаниям;
  • военнослужащим, ветеранам и их семьям, которые выезжают из Украины для лечения.

Программа также доступна для беженцев из-за границы, которые столкнулись с критическими обстоятельствами, например, при необходимости срочного лечения за границей. Однако программа доступна только лицам, которые ранее не воспользовались помощью от United for Ukraine.

Как получить бесплатное жилье в Европе

Сначала следует подать заявку на сайте United for Ukraine в разделе "Найти временное жилье". Заполните форму, указав необходимую информацию и продолжительность пребывания до 30 дней. Важно подать заявку как можно быстрее, поскольку программа действует до 31 декабря 2023 года, и это обеспечит вам возможность получить бесплатное жилье.

Напомним, что украинским беженцам в Европе очень тяжело найти жилье для аренды. Так, во многих странах социальное жилье для украинцев практически недоступно из-за большого наплыва людей или из-за ряда других проблем.

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