Бесплатная аренда жилья в Европе — программа помощи для украинцев
Онлайн-сервис аренды жилья Airbnb совместно с организацией United for Ukraine возобновляют программу предоставления бесплатного жилья для украинских беженцев. Помощь можно получить до 31 декабря 2023 года.
Об этом сообщает United for Ukraine.
Кто может воспользоваться программой бесплатной аренды жилья
Бесплатное жилье будет доступно на период от 7 до 30 дней для:
- украинцев, эвакуируемых из зоны боевых действий, оккупированных и деоккупированных территорий;
- детям и их родителям или опекунам, выезжающим из Украины по медицинским показаниям;
- военнослужащим, ветеранам и их семьям, которые выезжают из Украины для лечения.
Программа также доступна для беженцев из-за границы, которые столкнулись с критическими обстоятельствами, например, при необходимости срочного лечения за границей. Однако программа доступна только лицам, которые ранее не воспользовались помощью от United for Ukraine.
Как получить бесплатное жилье в Европе
Сначала следует подать заявку на сайте United for Ukraine в разделе "Найти временное жилье". Заполните форму, указав необходимую информацию и продолжительность пребывания до 30 дней. Важно подать заявку как можно быстрее, поскольку программа действует до 31 декабря 2023 года, и это обеспечит вам возможность получить бесплатное жилье.
Напомним, что украинским беженцам в Европе очень тяжело найти жилье для аренды. Так, во многих странах социальное жилье для украинцев практически недоступно из-за большого наплыва людей или из-за ряда других проблем.
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