Біля Лаври знову неспокійно: поліція намагається дістати монахів, які забарикадувались
На території Києво-Печерської Лаври знову починаються сутички. На місці вже працюють поліціянти та намагаються відкрити корупси, в яких забарикадувались монахи і відняти УПЦ МП.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Що відомо
За даними очевидців, поліція намагається відкрити 54, 57, 58 корпуси, де забарикадувались монахи і віряни УПЦ МП.
Суд постановив, що вони перебувають там незаконно.
Станом на зараз правоохоронці зрізали замки 57 корпусу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що науковцям вдалося потрапити у резиденцію митрополита УПЦ МП Павла. Вони побачили три таємні поверхи під землею, винний погріб, тренажерну залу, сауну та інше.
Додамо, Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, у яких брав участь митрополит УПЦ (МП) Павло. А саме настоятель Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).
Також ми писали, що 7 серпня за митрополита УПЦ МП Павла внесли заставу. Його звільнили з-під варти.