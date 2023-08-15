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Біля Лаври знову неспокійно: поліція намагається дістати монахів, які забарикадувались

15 серпня 2023 09:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Біля Лаври знову неспокійно: поліція намагається дістати монахів, які забарикадувались
Поліціянти біля Києво-Печерської Лаври. Скриншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На території Києво-Печерської Лаври знову починаються сутички. На місці вже працюють поліціянти та намагаються відкрити корупси, в яких забарикадувались монахи і відняти УПЦ МП.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Що відомо

За даними очевидців, поліція намагається відкрити 54, 57, 58 корпуси, де забарикадувались монахи і віряни УПЦ МП.

Суд постановив, що вони перебувають там незаконно.

Станом на зараз правоохоронці зрізали замки 57 корпусу.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що науковцям вдалося потрапити у резиденцію митрополита УПЦ МП Павла. Вони побачили три таємні поверхи під землею, винний погріб, тренажерну залу, сауну та інше.

Додамо, Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, у яких брав участь митрополит УПЦ (МП) Павло. А саме настоятель Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

Також ми писали, що 7 серпня за митрополита УПЦ МП Павла внесли заставу. Його звільнили з-під варти.

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