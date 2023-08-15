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Возле Лавры опять неспокойно: полиция пытается достать забаррикадировавшихся монахов

15 августа 2023 09:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Возле Лавры опять неспокойно: полиция пытается достать забаррикадировавшихся монахов
Полицейские возле Киево-Печерской Лавры. Скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На территории Киево-Печерской Лавры снова начинаются стычки. На месте уже работают полицейские и пытаются открыть коррупсы, в которых забаррикадировались монахи и отнять УПЦ МП.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Что известно

По данным очевидцев, полиция пытается открыть 54, 57, 58 корпуса, где забаррикадировались монахи и верующие УПЦ МП.

Суд постановил, что они находятся там незаконно.

На данный момент правоохранители срезали замки 57 корпуса.

 

Напомним, ранее мы писали, что ученым удалось попасть в резиденцию митрополита УПЦ МП Павла . Они увидели три тайных этажа под землей, винный погреб, тренажерный зал, сауну и прочее.

Добавим, Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной деятельности против Украины, в которых принимал участие митрополит УПЦ (МП) Павел . А именно настоятель Киево-Печерской лавры Павел (Петр Лебедь).

Также мы писали, что 7 августа при митрополите УПЦ МП Павле внесли залог . Его уволили из-под стражи.

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