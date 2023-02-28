Більше половини українців вважають, що Telegram-канали містять перевірену інформацію: опитування

Опитування серед українців

За результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Українського інституту медіа та комунікації, більш ніж половина українців (45,2%) вважають, що Telegram-канали містять перевірену інформацію, тоді як тільки 28% не згодні з цим твердженням. Проте більшість опитаних не перевіряють отримувану інформацію.

Про це пише Liga.net.

Опитування серед українців

Згідно з опитуванням, 21,3% респондентів погоджуються з тим, що Telegram-канали завжди публікують неперевірену інформацію, тоді як 50,1% не згодні з цим. Водночас більш ніж половина опитаних (52,2%) вважають, що Telegram-канали іноді публікують неперевірену інформацію, тоді як 20,3% не згодні з цим.

Існує невелика група опитаних, яка не готова витрачати свій час на перевірку та читання неправдивих новин, які можуть маніпулювати громадською думкою. Ця група одразу відписується від каналів, що публікують такий контент.

Однак інша група опитаних була більш лояльна до помилкової інформації, враховуючи, наскільки часто той чи інший Telegram-канал помиляється.

Загалом опитування показало, що більшість українців вважають, що Telegram-канали можуть містити як правдиву, так і неправдиву інформацію, і що важливо перевіряти джерела інформації.

Нагадаємо, що українці розповіли про рівень корупції та компетентності тих чи інших державних органів. Більшість (55%) заявили, що протягом 2022 року не доводилося стикатися з хабарниками. Згідно з опитуванням, 26,1% громадян заявили, що не зверталися до державних служб та установ, а 6% не змогли дати відповідь.