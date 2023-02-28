Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Более половины украинцев считают, что Telegram-каналы содержат проверенную информацию: опрос arrow

Более половины украинцев считают, что Telegram-каналы содержат проверенную информацию: опрос

28 февраля 2023 12:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Опрос среди украинцев
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Украинского института медиа и коммуникации, более чем половина украинцев (45,2%) считают, что Telegram-каналы содержат проверенную информацию, тогда как только 28% не согласны с этим утверждением. Однако большинство опрошенных не проверяют получаемую информацию.

Об этом пишет Liga.net.

Читайте также:

Опрос среди украинцев

Согласно опросу,  21,3% респондентов согласны с тем, что Telegram-каналы всегда публикуют непроверенную информацию, тогда как 50,1% не согласны с этим. В то же время более половины опрошенных (52,2%) считают, что Telegram-каналы иногда публикуют непроверенную информацию, тогда как 20,3% не согласны с этим.

Существует небольшая группа опрошенных, которая не готова тратить свое время на проверку и чтение неправдивых новостей, которые могут манипулировать общественным мнением. Эта группа сразу отписывается от каналов, которые публикуют такой контент.

Однако другая группа опрошенных была более лояльна к ложной информации, учитывая насколько часто тот или иной Telegram-канал ошибается.

В целом, опрос показал, что большинство украинцев полагают, что Telegram-каналы могут содержать как правдивую, так и ложную информацию, и что важно проверять источники информации.

Напомним, что украинцы рассказали об уровне коррупции и компетентности тех или иных государственных органов. Большинство (55%) заявило, что в течение 2022 года не приходилось сталкиваться со взяточниками. Согласно опросу, 26,1% граждан заявили, что не обращались в государственные службы и учреждения, а 6% затруднились дать ответ.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

12:49 Меган Маркл разочаровало наследие принца Гарри: "Хотела ездить на длинных кадиллаках"

12:47 Львовские IT-специалисты победили на соревнованиях ежегодного хакатона от НАТО

12:40 В Одессе дети стали больше болеть гриппом и ОРВИ: как уберечься

Новина з фото

12:32 Цена вопроса — 200 долларов: СБУ в Киеве разоблачила дельцов, продававших россиянам персональные данные украинцев

12:31 Представитель ОГП Белоусов отреагировал на конфликт с активистами: "Это из-за моего желания возглавить НАБУ"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

12:24 Актриса из сериала "Друзья" получила звезду в Голливуде: кто из коллег пришел поддержать

Эксклюзив

12:22 Тимур Мирошниченко рассказал, сколько хочет иметь детей

Эксклюзив

12:17 Враг создает серую зону на левобережье Херсонщины: как реагируют ВСУ

Новина з фото

12:14 Выходной или рабочий: в "Дії" запустили опрос относительно 8 марта

12:10 Заработал на детях: в Одесской области будут судить подрядчика, который ремонтировал спортивную площадку

Эксклюзив

12:22 Тимур Мирошниченко рассказал, сколько хочет иметь детей

Новина з відео

11:10 ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар, — Ким

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

Новина з відео

10:05 Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:04 В Киеве полностью восстановили известную многоэтажку, куда год назад попала ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Донецкой области

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Новина з відео

17:57 Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"

Новина з відео

17:50 Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Актуальное по теме

None 28 Февраль 12:48

Меган Маркл разочаровало наследие принца Гарри: "Хотела ездить на длинных кадиллаках"

None 28 Февраль 12:50

Львовские IT-специалисты победили на соревнованиях ежегодного хакатона от НАТО

None 28 Февраль 11:51

В Одессе дети стали больше болеть гриппом и ОРВИ: как уберечься

None 28 Февраль 12:32

Цена вопроса — 200 долларов: СБУ в Киеве разоблачила дельцов, продававших россиянам персональные данные украинцев

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB