Более половины украинцев считают, что Telegram-каналы содержат проверенную информацию: опрос

Опрос среди украинцев

По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Украинского института медиа и коммуникации, более чем половина украинцев (45,2%) считают, что Telegram-каналы содержат проверенную информацию, тогда как только 28% не согласны с этим утверждением. Однако большинство опрошенных не проверяют получаемую информацию.

Об этом пишет Liga.net.

Опрос среди украинцев

Согласно опросу, 21,3% респондентов согласны с тем, что Telegram-каналы всегда публикуют непроверенную информацию, тогда как 50,1% не согласны с этим. В то же время более половины опрошенных (52,2%) считают, что Telegram-каналы иногда публикуют непроверенную информацию, тогда как 20,3% не согласны с этим.

Существует небольшая группа опрошенных, которая не готова тратить свое время на проверку и чтение неправдивых новостей, которые могут манипулировать общественным мнением. Эта группа сразу отписывается от каналов, которые публикуют такой контент.

Однако другая группа опрошенных была более лояльна к ложной информации, учитывая насколько часто тот или иной Telegram-канал ошибается.

В целом, опрос показал, что большинство украинцев полагают, что Telegram-каналы могут содержать как правдивую, так и ложную информацию, и что важно проверять источники информации.

Напомним, что украинцы рассказали об уровне коррупции и компетентности тех или иных государственных органов. Большинство (55%) заявило, что в течение 2022 года не приходилось сталкиваться со взяточниками. Согласно опросу, 26,1% граждан заявили, что не обращались в государственные службы и учреждения, а 6% затруднились дать ответ.