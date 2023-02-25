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Как изменилось отношение украинцев к россии и всему российскому: результаты опроса

25 февраля 2023 16:43
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Как изменилось отношение украинцев к России: результаты опроса
Абсолютное большинство украинцев негативно относится к россии
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Социологи фиксируют рост неприятия всего российского. За год войны украинцы стали меньше использовать русский язык и посещать церковь Московского патриархата.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Info Sapiens.

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Какую тенденцию показывает опрос

Доля украиноязычных выросла с 46% в феврале 2022 года до 62% в январе 2023 года, а доля русскоязычных снизилась с 26% до 13% (остальные — билингвы).

Доля сторонников УПЦ Московского патриархата сократилась с 15% в феврале 2022 года до 4% в январе 2023 года.

В 2021 году 72% украинцев относились к россии негативно, а в 2022 таковых 95%. Доля приверженных россии украинцев уменьшилась с 20% в 2021 до 1% в 2022 году.

Опрос проведен компанией Info Sapiens 17-19 февраля среди 1011 респондентов. Телефонный опрос не учитывает мнение украинцев, выехавших за границу и мнение жителей оккупированных в 2022 году территорий без украинской мобильной связи. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Напомним, за год полномасштабного вторжения России вера в победу над российскими захватчиками среди украинцев возросла до рекордных показателей. Если в 2021 году 56% украинцев верили в победу, то в феврале 2023 этот показатель составляет уже 95%.

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