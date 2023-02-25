Как изменилось отношение украинцев к России: результаты опроса

Как изменилось отношение украинцев к россии и всему российскому: результаты опроса
Социологи фиксируют рост неприятия всего российского. За год войны украинцы стали меньше использовать русский язык и посещать церковь Московского патриархата.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Info Sapiens.
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Какую тенденцию показывает опрос
Доля украиноязычных выросла с 46% в феврале 2022 года до 62% в январе 2023 года, а доля русскоязычных снизилась с 26% до 13% (остальные — билингвы).
Доля сторонников УПЦ Московского патриархата сократилась с 15% в феврале 2022 года до 4% в январе 2023 года.
В 2021 году 72% украинцев относились к россии негативно, а в 2022 таковых 95%. Доля приверженных россии украинцев уменьшилась с 20% в 2021 до 1% в 2022 году.
Опрос проведен компанией Info Sapiens 17-19 февраля среди 1011 респондентов. Телефонный опрос не учитывает мнение украинцев, выехавших за границу и мнение жителей оккупированных в 2022 году территорий без украинской мобильной связи. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.
Напомним, за год полномасштабного вторжения России вера в победу над российскими захватчиками среди украинцев возросла до рекордных показателей. Если в 2021 году 56% украинцев верили в победу, то в феврале 2023 этот показатель составляет уже 95%.