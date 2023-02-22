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Скільки українців вірять у перемогу над росією: результати опитування

22 лютого 2023 13:46
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Скільки українців вірять у перемогу над росією: результати опитування
Абсолютна більшість українців упевнені у перемозі
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За рік повномасштабного вторгнення рф віра у перемогу над російськими загарбниками серед українців зросла до рекордних показників. Якщо у 2021 році 56% українців вірили у перемогу, то у лютому 2023 року це показник становить уже 95%. 

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Віра у перемогу

За даними дослідження, ще напередодні широкомасштабного вторгнення рф, у січні 2022 року, 58% опитаних були впевненими у тому, що у разі нападу Україна зможе відбити агресію Росії. При цьому за перші три дні повномасштабної війни цей відсоток впевнених у перемозі України зріс до 88%, а наразі, у лютому, становить 95%.

Більшість (63%) вважають, що для перемоги потрібно не менше ніж пів року, або ж і більше часу.

Головною емоцією, яку відчувають респонденти, думаючи про Україну, є гордість. Внаслідок повномасштабного вторгнення і спротиву українського народу цей показник виріс більш ніж вдвічі – з 34% у 2021 році до 75% у 2022-му.

Довіра до державних інституцій

Крім того, війна сприяла підвищенню довіри до державних інституцій. Зокрема, довіра до Збройних сил України зросла з 65 до 97%, до президента – з 36 до 90%.

Перехід на українську мову

За даними опитування, за рік війни 22% українців перейшли на постійне або часте використання української мови. Зокрема, 45% серед російсько- та двомовних почали частіше говорити українською, 18 – постійно, 17% – часто. За останніми даними, 60% розмовляють українською мовою вдома, що є найвищим показником, починаючи з 2012 року.

Підтримка євроатлантичної асоціації

Також одним з прямих наслідків російського вторгнення стало зростання євроатлантичних настроїв українців, де, за словами соціологів, фіксуються рекордні показники за всю історію країни. На сьогодні 87% опитаних підтримують вступ України в Європейський союз, 86% – в НАТО.

У дослідженні також вказано, що на початку повномасштабного вторгнення 44% українців довелося тимчасово розділитися зі своєю сім’єю. Через рік таких лише 21%. Більшість тих, кому довелося розділитися з родиною, пройшли це випробування, а у 20% стосунки навіть покращилися.

Дослідження проводилось 4-5 лютого 2023 року у три етапи. В опитуванні взяли участь респонденти віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих і територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок.

Нагадаємо, як свідчать результати опитування, 61% громадян Європейського Союзу вірять, що Україна переможе у війні. Найбільше таких однодумців у Польщі — понад 80%.

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