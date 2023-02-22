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Сколько украинцев верят в победу над россией: результаты опроса

22 февраля 2023 13:46
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сколько украинцев верят в победу над россией: результаты опроса
Абсолютное большинство украинцев уверены в победе
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

За год полномасштабного вторжения россии вера в победу над российскими захватчиками среди украинцев возросла до рекордных показателей. Если в 2021 году 56% украинцев верили в победу, то в феврале 2023 этот показатель составляет уже 95%.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

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Вера в победу

По данным исследования, еще накануне широкомасштабного вторжения россии, в январе 2022 года, 58% опрошенных были уверены в том, что в случае нападения Украина сможет отразить агрессию россии. При этом за первые три дня полномасштабной войны этот процент уверенных в победе Украины вырос до 88%, а в феврале составляет 95%.

Большинство (63%) считают, что для победы нужно не менее полугода, или же и больше времени.

Главной эмоцией, которую испытывают респонденты, думая об Украине, есть гордость. В результате полномасштабного вторжения и сопротивления украинского народа этот показатель вырос более чем вдвое — с 34% в 2021 году до 75% в 2022-м.

Доверие к государственным институтам

Кроме того, война способствовала повышению доверия к государственным институтам. В частности, доверие к Вооруженным силам Украины возросло с 65 до 97%, к президенту — с 36 до 90%.

Переход на украинский язык

По данным опроса, за год войны 22% украинцев перешли на постоянное или частое использование украинского языка. В частности, 45% среди русско- и двуязычных начали чаще говорить по-украински, 18 — постоянно, 17% — часто. По последним данным, 60% говорят на украинском языке дома, что является самым высоким показателем, начиная с 2012 года.

Поддержка евроатлантической ассоциации

Также одним из прямых последствий российского вторжения явился рост евроатлантических настроений украинцев, где, по словам социологов, фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. На сегодняшний день 87% опрошенных поддерживают вступление Украины в Европейский союз, 86% — в НАТО.

В исследовании также отмечено, что в начале полномасштабного вторжения 44% украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей. Через год таковых всего 21%. Большинство тех, кому пришлось разделиться с семьей, прошли это испытание, а у 20% отношения даже улучшились.

Исследование проводилось 4-5 февраля 2023 в три этапа. В опросе приняли участие респонденты от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных и территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Как свидетельствуют результаты опроса, 61% граждан Европейского Союза верят, что Украина победит в войне. Больше всего таких единомышленников в Польше — более 80%.

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