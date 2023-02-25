Як змінилося ставлення українців до росії: результати опитування

Як змінилося ставлення українців до росії та всього російського: результати опитування
Соціологи фіксують зростання несприйняття всього російського. За рік війни українці почали менше використовувати російську мову та відвідувати церкву Московського патріархату.
Про це свідчать результати опитування компанії Info Sapiens.
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Яку тенденцію показує опитування
Частка україномовних зросла з 46% у лютому 2022 року до 62% у січні 2023 року, а частка російськомовних зменшилася з 26% до 13% (решта — білінгви).
Частка прихильників УПЦ Московського патріархату скоротилася з 15% у лютому 2022 до 4% у січні 2023 року.
У 2021 році 72% українців ставилися до росії негативно, а у 2022 таких 95%. Частка прихильних до росії українців зменшилася з 20% у 2021 до 1% у 2022 році.
Опитування проведене компанією Info Sapiens 17-19 лютого серед 1011 респондентів. Телефонне опитування не враховує думку українців, що виїхали за кордон і думку мешканців окупованих в 2022 році територій без українського мобільного зв’язку. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.
Нагадаємо, за рік повномасштабного вторгнення рф віра у перемогу над російськими загарбниками серед українців зросла до рекордних показників. Якщо у 2021 році 56% українців вірили у перемогу, то у лютому 2023 року це показник становить уже 95%.