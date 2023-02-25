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Як змінилося ставлення українців до росії та всього російського: результати опитування

25 лютого 2023 16:43
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Як змінилося ставлення українців до росії: результати опитування
Абсолютна більшість українців негативно ставиться до росії
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Соціологи фіксують зростання несприйняття всього російського. За рік війни українці почали менше використовувати російську мову та відвідувати церкву Московського патріархату.

Про це свідчать результати опитування компанії Info Sapiens.

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Яку тенденцію показує опитування

Частка україномовних зросла з 46% у лютому 2022 року до 62% у січні 2023 року, а частка російськомовних зменшилася з 26% до 13% (решта — білінгви).

Частка прихильників УПЦ Московського патріархату скоротилася з 15% у лютому 2022 до 4% у січні 2023 року.

У 2021 році 72% українців ставилися до росії негативно, а у 2022 таких 95%. Частка прихильних до росії українців зменшилася з 20% у 2021 до 1% у 2022 році.

Опитування проведене компанією Info Sapiens 17-19 лютого серед 1011 респондентів. Телефонне опитування не враховує думку українців, що виїхали за кордон і думку мешканців окупованих в 2022 році територій без українського мобільного зв’язку. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, за рік повномасштабного вторгнення рф віра у перемогу над російськими загарбниками серед українців зросла до рекордних показників. Якщо у 2021 році 56% українців вірили у перемогу, то у лютому 2023 року це показник становить уже 95%. 

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