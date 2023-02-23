Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Більшість українців не готова до будь-яких територіальних поступок: результати опитування arrow

Більшість українців не готова до будь-яких територіальних поступок: результати опитування

23 лютого 2023 13:28
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Більшість українців не готова до будь-яких територіальних поступок: опитування КМІС
87% українців проти територіальних поступок заради миру
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Абсолютна більшість українців (87%) не готова до будь-яких територіальних поступок. Навіть якщо це означатиме продовження війни. 

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Читайте також:

Дані опитування

Водночас лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Соціологи уточнюють, що в грудні 2022 року 85% вважали поступки неприйнятними, але різниця з поточним показником — у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося.

"Також у грудні стільки ж, скільки й нині (8%) виступали за переговори і готові відмовитися від певних територій", — ідеться в пресрелізі з результатами опитування, оприлюдненому в четвер.

Уточнюється, що в усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Зокрема серед жителів сходу 82% — проти поступок (готові на поступки лише 13%), серед жителів півдня — 86% проти поступок (готові лише 9%). Порівняно з вереснем минулого року в усіх регіонах ситуація більш-менш стабільна.

"Загальна готовність до важких компромісів є важливим індикатором стійкості та готовності далі продовжувати боротьбу. Як можна бачити, українці й наприкінці непростої зими зберігають згуртованість і бажання чинити опір далі жорстокому агресору", — наголосили в КМІС.

Соціологічне опитування "Динаміка готовності до територіальних поступок для якнайшвидшого завершення війни" проводили 14-22 лютого 2023 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Під час опитування на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням) було опитано 2 002 респонденти, які проживають в усіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включали жителів територій, тимчасово неконтрольованих владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський виключив можливість відмови від територій України в рамках можливої мирної угоди з рф. Поступки території означатимуть, що росія  може продовжувати повертатися з новими нападами.

Також повідомлялося, що за рік повномасштабного вторгнення рф віра у перемогу над російськими загарбниками серед українців зросла до рекордних показників. Якщо у 2021 році 56% українців вірили у перемогу, то у лютому 2023 року це показник становить уже 95%. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

15:25 "Було 43 бойові зіткнення": у Силах оборони розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

15:20 "Бути фонтану чи ні?": в Одесі оголосили архітектурний конкурс з реконструкції Катерининської площі

15:13 Росіяни чинять тиск: окупанти не можуть змусити частину персоналу ЗАЕС працювати на них

15:05 Катував сімʼю з маленькою дитиною на Чернігівщині: в Україні судитимуть військового рф

14:54 "Ашан" поповнив список НАЗК міжнародних спонсорів війни: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:51 Китай може підтримати росію, але він не союзник кремля, — Ауслендер

Новина з фото

14:50 Справжній європеєць: в Одеському зоопарку поповнення

14:46 Геймери оцінять: Microsoft анонсував Xbox у вигляді печива

14:44 Ілля Забарний ще довго не зможе грати за "Борнмут": що сталося із захисником

14:34 Двоє зрадників, які "зливали" ворогу позиції ЗСУ, отримали по 15 років в'язниці

Новина з відео

14:51 Китай може підтримати росію, але він не союзник кремля, — Ауслендер

Новина з відео

13:54 Зірка студії "Квартал 95" висміяв пенсіонерів з "загонів путіна", які обурились на Байдена

Новина з відео

13:20 Комусь війна, а комусь салюти: в Одесі розшукують правопорушника

Новина з відео

10:47 Експідопічна Могилевської втікла до росії та почала співпрацю з путіністом Бардашем

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:45 Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі

Новина з відео

16:35 Цинізм зашкалює: у "Лужниках" перед виступом путіна заспівали українською пісню "Пливе кача"

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Новина з відео

15:04 Вимагав хабар за реєстрацію худоби: на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці

Новина з відео

13:55 Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Актуальне по темі

None 23 Лютий 15:06

"Було 43 бойові зіткнення": у Силах оборони розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

None 23 Лютий 15:09

"Бути фонтану чи ні?": в Одесі оголосили архітектурний конкурс з реконструкції Катерининської площі

None 23 Лютий 14:58

Росіяни чинять тиск: окупанти не можуть змусити частину персоналу ЗАЕС працювати на них

None 23 Лютий 15:25

Катував сімʼю з маленькою дитиною на Чернігівщині: в Україні судитимуть військового рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB