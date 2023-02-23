Большинство украинцев не готовы к каким-либо территориальным уступкам: опрос КМИС

87% украинцев против территориальных уступок ради мира

Абсолютное большинство украинцев (87%) не готово к каким-либо территориальным уступкам. Даже если это будет означать продолжение войны.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Данные опроса

В то же время, только 9% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Социологи уточняют, что в декабре 2022 года 85% считали уступки неприемлемыми, но разница с текущим показателем в рамках статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло.

"Также в декабре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры и готовы отказаться от определенных территорий", — говорится в пресс-релизе с результатами опроса, обнародованном в четверг.

Уточняется, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. В частности, среди жителей востока 82% — против уступок (готовы на уступки только 13%), среди южан — 86% против уступок (готовы только 9%). По сравнению с сентябрем прошлого года, во всех регионах ситуация более или менее стабильная.

"Общая готовность к тяжелым компромиссам является важным индикатором устойчивости и готовности дальше продолжать борьбу. Как можно видеть, украинцы и в конце непростой зимы сохраняют сплоченность и желание сопротивляться жестокому агрессору", — отметили в КМИС.

Социологический опрос "Динамика готовности к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны" проводили 14-22 февраля 2023 методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). В ходе опроса на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) было опрошено 2 002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включали жителей территорий, временно неконтролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский исключил возможность отказа от территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с рф. Уступки территории будут означать, что россия может продолжать возвращаться с новыми нападениями.

Также сообщалось, что за год полномасштабного вторжения россии вера в победу над российскими захватчиками среди украинцев возросла до рекордных показателей. Если в 2021 году 56% украинцев верили в победу, то в феврале 2023 этот показатель составляет уже 95%.