Наталія Діденко розповіла, якою буде погода завтра, 21 лютого

Прогноз погоди від народного синоптика

Завтра, 21 лютого, в Україні буде вітряна та дощова погода. Майже на всій території України варто очікувати дощ, місцями можливий сніг.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталія Діденко.

Прогноз погоди на 21 лютого

За її словами, завтра повсюди в Україні очікуються дощ та мокрий сніг.

"Дощу — більше, бо переважатиме висока температура повітря. Впродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться від 3 до 9 градусів тепла, на півдні та заході місцями до +10+13 градусів. Хіба що незначний мороз спостерігатиметься вночі у східній частині України", — пише вона.

Крім цього, завтра місцями буде сильний вітер із штормовими поривами, які сягатимуть 15-20 й більше метрів за секунду.

"Такий сильний вітер посилюватиме відчуття холоду, навіть при високій температурі, може валяти та зривати з дахів, балконів, по дворах предмети, ламати старіші дерева, нагинати білборди, так що дуже обережно та уважно, будь ласка", — йдеться в повідомленні.

Погода в Києві

За словами Наталії Діденко, у Києві 21-го лютого очікується дощ, сильний вітер та +5 градусів. Вранці та ввечері, коли температура повітря знижуватиметься, ймовірний мокрий сніг.

Попередження від синоптиків

За наявною інформацією, у Києві ввечері побільшає мокрого снігу. Відповідно, на дорогах стане складніше їхати.

"Пішоходи, не вискакуйте різко на дорогу — вас і так погано видно, а ще гальмувати на сніговій каші значно важче", — попереджає вона.

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