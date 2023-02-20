Наталія Діденко розповіла, якою буде погода завтра, 21 лютого

"Будьте обережні на дорозі": народний синоптик попереджає українців про погіршення погоди
Завтра, 21 лютого, в Україні буде вітряна та дощова погода. Майже на всій території України варто очікувати дощ, місцями можливий сніг.
Про це розповіла народна синоптикиня Наталія Діденко.
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Прогноз погоди на 21 лютого
За її словами, завтра повсюди в Україні очікуються дощ та мокрий сніг.
"Дощу — більше, бо переважатиме висока температура повітря. Впродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться від 3 до 9 градусів тепла, на півдні та заході місцями до +10+13 градусів. Хіба що незначний мороз спостерігатиметься вночі у східній частині України", — пише вона.
Крім цього, завтра місцями буде сильний вітер із штормовими поривами, які сягатимуть 15-20 й більше метрів за секунду.
"Такий сильний вітер посилюватиме відчуття холоду, навіть при високій температурі, може валяти та зривати з дахів, балконів, по дворах предмети, ламати старіші дерева, нагинати білборди, так що дуже обережно та уважно, будь ласка", — йдеться в повідомленні.
Погода в Києві
За словами Наталії Діденко, у Києві 21-го лютого очікується дощ, сильний вітер та +5 градусів. Вранці та ввечері, коли температура повітря знижуватиметься, ймовірний мокрий сніг.
Попередження від синоптиків
За наявною інформацією, у Києві ввечері побільшає мокрого снігу. Відповідно, на дорогах стане складніше їхати.
"Пішоходи, не вискакуйте різко на дорогу — вас і так погано видно, а ще гальмувати на сніговій каші значно важче", — попереджає вона.
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