Наталья Диденко рассказала, какой будет погода завтра, 21 февраля

Прогноз погоды от народного синоптика

Завтра, 21 февраля, в Украине будет ветреная и дождливая погода. Почти на всей территории Украины следует ожидать дождь, местами возможен снег.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 21 февраля

По ее словам, завтра повсюду в Украине ожидается дождь и мокрый снег.

"Дождя — больше, потому что будет преобладать высокая температура воздуха. В течение дня столбики термометров будут колебаться от 3 до 9 градусов тепла, на юге и западе местами до +10+13 градусов. Разве что незначительный мороз будет наблюдаться ночью в восточной части Украины", — пишет она.

Кроме того, завтра местами будет сильный ветер со штормовыми порывами, которые будут достигать 15-20 и более метров в секунду.

"Такой сильный ветер будет усиливать чувство холода, даже при высокой температуре, может валять и срывать с крыш, балконов, по дворам предметы, ломать более старые деревья, нагибать билборды, так что очень осторожно и внимательно, пожалуйста", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве

По словам Натальи Диденко, в Киеве 21 февраля ожидается дождь, сильный ветер и +5 градусов. Утром и вечером, когда температура воздуха будет снижаться, возможен мокрый снег.

Предупреждение от синоптиков

По имеющейся информации, в Киеве вечером станет больше мокрого снега. Соответственно, на дорогах станет труднее ехать.

"Пешеходы, не выскакивайте резко на дорогу — вас и так плохо видно, а еще тормозить на снежной каше гораздо труднее", — предупреждает она.

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