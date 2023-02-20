Наталья Диденко рассказала, какой будет погода завтра, 21 февраля

"Будьте осторожны на дороге": народный синоптик предупреждает украинцев об ухудшении погоды
Завтра, 21 февраля, в Украине будет ветреная и дождливая погода. Почти на всей территории Украины следует ожидать дождь, местами возможен снег.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
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Прогноз погоды на 21 февраля
По ее словам, завтра повсюду в Украине ожидается дождь и мокрый снег.
"Дождя — больше, потому что будет преобладать высокая температура воздуха. В течение дня столбики термометров будут колебаться от 3 до 9 градусов тепла, на юге и западе местами до +10+13 градусов. Разве что незначительный мороз будет наблюдаться ночью в восточной части Украины", — пишет она.
Кроме того, завтра местами будет сильный ветер со штормовыми порывами, которые будут достигать 15-20 и более метров в секунду.
"Такой сильный ветер будет усиливать чувство холода, даже при высокой температуре, может валять и срывать с крыш, балконов, по дворам предметы, ломать более старые деревья, нагибать билборды, так что очень осторожно и внимательно, пожалуйста", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве
По словам Натальи Диденко, в Киеве 21 февраля ожидается дождь, сильный ветер и +5 градусов. Утром и вечером, когда температура воздуха будет снижаться, возможен мокрый снег.
Предупреждение от синоптиков
По имеющейся информации, в Киеве вечером станет больше мокрого снега. Соответственно, на дорогах станет труднее ехать.
"Пешеходы, не выскакивайте резко на дорогу — вас и так плохо видно, а еще тормозить на снежной каше гораздо труднее", — предупреждает она.
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