Прогноз погоди на 21 лютого: синоптики розповіли, чого очікувати

Хмарно та вітряно: синоптики розповіли, якою буде завтра погода в Україні
Завтра, 21 лютого, в Україні варто очікувати хмарну та вітряну погоду. Синоптики попереджають про сильне посилення вітру.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
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Прогноз погоди на 21 лютого
Синоптики прогнозують хмарну та вітряну погоду. Можливий дощ.
"Дощ, вночі в Україні, крім заходу та крайнього півдня, вдень у східних та північно-східних областях з мокрим снігом. На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця", — йдеться в повідомленні.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні пориви 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 0-5 градусів тепла, на Лівобережжі 0-5° морозу. Вдень 3-8 тепла, на заході та півдні країни 7-12.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині
До кінця доби 20 лютого варто очікувати пориви вітру 15-20 м/с.
"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться в повідомленні.
Погода на Київщині
У Київській області прогнозують хмарну погоду. Вночі можливий дощ зі снігом.
"Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8", — йдеться в повідомленні.
У Києві вночі 1-3 градусів тепла, вдень 5-7.
Нагадаємо, у Карпатах через аномально теплу зиму прокинувся бурий ведмідь.