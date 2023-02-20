Прогноз погоди на 21 лютого: синоптики розповіли, чого очікувати

Прогноз погоди на 21 лютого

Завтра, 21 лютого, в Україні варто очікувати хмарну та вітряну погоду. Синоптики попереджають про сильне посилення вітру.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 21 лютого

Синоптики прогнозують хмарну та вітряну погоду. Можливий дощ.

"Дощ, вночі в Україні, крім заходу та крайнього півдня, вдень у східних та північно-східних областях з мокрим снігом. На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця", — йдеться в повідомленні.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні пориви 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0-5 градусів тепла, на Лівобережжі 0-5° морозу. Вдень 3-8 тепла, на заході та півдні країни 7-12.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині

До кінця доби 20 лютого варто очікувати пориви вітру 15-20 м/с.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться в повідомленні.

Погода на Київщині

У Київській області прогнозують хмарну погоду. Вночі можливий дощ зі снігом.

"Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8", — йдеться в повідомленні.

У Києві вночі 1-3 градусів тепла, вдень 5-7.

Нагадаємо, у Карпатах через аномально теплу зиму прокинувся бурий ведмідь.