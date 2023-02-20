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Облачно и ветрено: синоптики рассказали, какой будет завтра погода в Украине

20 февраля 2023 14:12
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан
Прогноз погоды на 21 февраля: синоптики рассказали, чего ожидать
Прогноз погоды на 21 февраля
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан

Завтра, 21 февраля, в Украине следует ожидать облачную и ветреную погоду. Синоптики предупреждают о сильном усилении ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 21 февраля

Синоптики прогнозируют облачную и ветреную погоду. Возможен дождь.

"Дождь, ночью в Украине, кроме запада и крайнего юга, днем в восточных и северо-восточных областях с мокрым снегом. На Левобережье и в Карпатах на дорогах кое-где гололедица", — говорится в сообщении.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с.

Температура воздуха ночью будет 0-5 градусов тепла, на Левобережье 0-5° мороза. Днем 3-8 тепла, на западе и юге страны 7-12.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Киевщине

К концу суток 20 февраля следует ожидать порывы ветра 15-20 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.

Погода в Киевской области

В Киевской области прогнозируется облачная погода. Ночью возможен дождь со снегом.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8", — говорится в сообщении.

В Киеве ночью 1-3 градуса тепла, днем 5-7.

Напомним, в Карпатах из-за аномально теплой зимы проснулся бурый медведь.

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