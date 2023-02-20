Прогноз погоды на 21 февраля: синоптики рассказали, чего ожидать

Облачно и ветрено: синоптики рассказали, какой будет завтра погода в Украине
Завтра, 21 февраля, в Украине следует ожидать облачную и ветреную погоду. Синоптики предупреждают о сильном усилении ветра.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
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Прогноз погоды на 21 февраля
Синоптики прогнозируют облачную и ветреную погоду. Возможен дождь.
"Дождь, ночью в Украине, кроме запада и крайнего юга, днем в восточных и северо-восточных областях с мокрым снегом. На Левобережье и в Карпатах на дорогах кое-где гололедица", — говорится в сообщении.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с.
Температура воздуха ночью будет 0-5 градусов тепла, на Левобережье 0-5° мороза. Днем 3-8 тепла, на западе и юге страны 7-12.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Киевщине
К концу суток 20 февраля следует ожидать порывы ветра 15-20 м/с.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.
Погода в Киевской области
В Киевской области прогнозируется облачная погода. Ночью возможен дождь со снегом.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8", — говорится в сообщении.
В Киеве ночью 1-3 градуса тепла, днем 5-7.
Напомним, в Карпатах из-за аномально теплой зимы проснулся бурый медведь.