20 лютого в Україні пройде дощ на заході та півночі

Мокрий сніг і ожеледиця: яка погода очікує на Україну сьогодні
Сьогодні, 20 лютого, в Україні очікується дощ на заході та в кількох північних областях. А на дорогах Лівобережжя буде спостерігатися ожеледиця.
Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.
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Дощ на півночі, лавини в Карпатах
За інформацією українських синоптиків, вдень 20 лютого у західних областях та Житомирській і Київській областях пройде дощ, подекуди з мокрим снігом.
На Лівобережжі буде без опадів, але з ожеледицею на дорогах.
На високогір’ї Карпат, у Закарпатській та Івано-Франківській областях зберігається сніголавинна небезпека. Рівень небезпеки визначено як третій, значний. У Львівській та Чернівецькій областях ситуація дещо краща, рівень небезпеки — другий.
Температура в Україні
Вітер 20 лютого буде переважно північно-західний, швидкість 7-12 м/с, на заході можливо 15-20 м/с.
Температура повітря в Україні буде близько +1…+6°. Найтепліше буде на Закарпатті — до 9 градусів тепла.
Погода в столиці
У столичому регіоні увечері 20 лютого можливий дощ із мокрим снігом.
Температура повітря у Києві +2…+4°, в Київській області — +1…+6°.
Кінець зими
Народна синоптикиня Наталка Діденко наголосила, що у найближчий тиждень погода уже буде наближатися до весняної.
"Опади чергуватимуться із перспективним сонцем, вітер майже весь час ганятиметься за хмарами, буде рвучким, до сильного, вночі градуси намагатимуться пірнути вниз (особливо 23 та 28 лютого), проте все ж вдень перемагатимуть, хай і скромні, але "плюси", — наголосила вона.
Нагадаємо, що у Карпатах через аномально теплу зиму прокинувся бурий ведмідь.
Фото: Pixabay