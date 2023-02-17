Прогноз погоди на 18 лютого - деталі

Прогноз погоди в Україні на 18 лютого.

У суботу, 18 лютого на українців очікується похмура погода. При цьому у деяких областях очікується мокрий сніг із дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях дощ, на Закарпатті значний дощ; температура вночі 0…+5°С, удень +4…+9°С, у Карпатах сильний сніг, температура вночі та вдень близько 0°. На решті території мокрий сніг та дощ, у північно-східних областях сильний сніг; температура вночі від 2°С тепла до -3°С, удень +4…+9°С; у східних областях та в Сумській області вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°.

Також повідомляється, що на Лівобережжі та в Карпатах, вночі в Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця. на високогір'ї Карпат 40 м/с.

Погода у Києві

На Київщині очікується похмура погода. Уночі буде помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вдень очікується невеликий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.

Температура по області вночі від 2°С тепла до 3°С морозу, вдень -4...-9°С тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень -6...-8°С тепла.

Попередження

Укргідрометцентр повідомляє, що 18-19 лютого – на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) утримується: 17 лютого – на високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей та 17-19 лютого – у горах Львівської та Чернівецької областей.

У четвер, 16 лютого, в Україні була холодніша погода, проте опадів не очікується. Водночас синоптики попереджають про сильний вітер.

Невдовзі погода знову потішить українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни із ще більшим потеплінням.

На порталі Meteoprog говориться, що у перші дні березня буде достатньо тепло. Температура повітря може досягати +8 градусів вдень і 0...+1 градус вночі. Зазначимо, що середня температура в Україні першого місяця весни — до +4 градусів вдень та до +1 уночі, а до кінця місяця — до +9 градусів вдень та до +5 вночі.

Тож цього року весна буде теплішою, ніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна та водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається.