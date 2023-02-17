Прогноз погоды на 18 февраля - детали

Дождь и морозы: какая погода ожидает украинцев завтра
В субботу, 18 февраля украинцев ожидает пасмурная погода. При этом в некоторых областях ожидается мокрый снег с дождем.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Украине
В западных областях дождь, в Закарпатье значительный дождь; температура ночью 0…+5°С, днем +4…+9°С, в Карпатах сильный снег, температура ночью и днем около 0°. На остальной территории мокрый снег и дождь, в северо-восточных областях сильный снег; температура ночью от 2°С тепла до -3°С, днем +4…+9°С; в восточных областях и в Сумской области ночью 7-12° мороза, днем около 0°.
Также сообщается, что на Левобережье и в Карпатах, ночью в Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица. на высокогорье Карпат 40 м/с.
Погода в Киеве
На Киевщине ожидается пасмурная погода. Ночью будет умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица. Днем ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с.
Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем -4…-9°С тепла, в Киеве ночью около 0°, днем -6…-8°С тепла.
Предупреждение
Укргидрометцентр сообщает, что 18-19 февраля – на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается: 17 февраля – на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей и 17-19 февраля – в горах Львовской и Черновицкой областей.
В четверг, 16 февраля, в Украине была более холодная погода, однако осадков не ожидается. В то же время синоптики предупреждают о сильном ветре.
Вскоре погода снова порадует украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением.
На портале Meteoprog говорится, что в первые дни марта будет достаточно тепло. Температура воздуха может достигать +8 градусов в дневное время и 0...+1 градуса ночью. Отметим, что средняя температура в Украине первого месяца весны — до +4 градусов днем и до +1 ночью, а к концу месяца — до +9 градусов днем и до +5 ночью.
Поэтому в этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится.