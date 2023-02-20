20 февраля в Украине пройдет дождь на западе и севере

На севере и западе ожидается дождь

Сегодня, 20 февраля, в Украине ожидается дождь на западе и нескольких северных областях. А на дорогах Левобережья будет наблюдаться гололедица.

Об этом сообщает прессслужба Укргидрометцентра.

Дождь на севере, лавины в Карпатах

По информации украинских синоптиков, днем 20 февраля в западных областях и Житомирской и Киевской областях пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

На Левобережье будет без осадков, но с гололедицей на дорогах.

На высокогорье Карпат, Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется снеголавинная опасность. Уровень опасности определен как третий, значительный. Во Львовской и Черновицкой областях ситуация несколько лучше, уровень опасности второй.

Температура в Украине

Ветер 20 февраля будет преимущественно северо-западный, скорость 7-12 м/с, на западе - 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине будет около +1…+6°. Теплее всего будет в Закарпатье — до 9 градусов тепла.

Погода в столице

В столице вечером 20 февраля возможен дождь с мокрым снегом.

Температура воздуха в Киеве +2…+4°, в Киевской области – +1…+6°.

Конец зимы

Народная синоптикиня Наталья Диденко подчеркнула, что в ближайшую неделю погода уже будет приближаться к весенней.

"Осадки будут чередоваться с перспективным солнцем, ветер будет почти все время гоняться за облаками, будет порывистым, до сильного, ночью градусы будут пытаться нырнуть вниз (особенно 23 и 28 февраля), однако все же днем будут побеждать, пусть и скромные, но "плюсы", — подчеркнула она.

Напомним, что в Карпатах из-за аномально теплой зимы проснулся бурый медведь.

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