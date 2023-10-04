Чи будуть школярі вчитися довше в цьому навчальному році: графік канікул

Діти та вчитель в школі. Фото: Pexels

Зовсім скоро в українських школах повинні розпочатися осінні канікули. Їх графік визначає кожен заклад освіти окремо. Кількість днів також може залежати від ситуації з енергетикою.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Графік навчального року

Навчальний рік 2023/2024 проходить в умовах воєнного стану та має особливості. Він буде трохи довшим, чим зазвичай. МОН встановило термін навчального року в Україні — від 1 вересня 2023 до 28 червня 2024.

Однак структуру освітнього процесу і тривалість канікул визначають заклади освіти самостійно. У законі "Про повну загальну середню освіту" йдеться, що протягом навчального року у школярів має бути не менше 30 календарних днів відпочинку.

Наразі орієнтовний графік канікул має такий вигляд:

осінні канікули — 23-29 жовтня;

зимові канікули — або 23 грудня — 7 січня, або 30 грудня — 14 січня 2024;

весняні канікули — 25-31 березня 2024;

літні канікули — з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2024 року.

У більшості шкіл останні дзвоники відбудуться 31 травня. До 28 червня можуть тривати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи освітньої програми.

Канікули для київських школярів

Міська влада столиці визначила, що перший семестр у навчальному році буде тривати з 1 вересня до 22 грудня 2023, а другий — від 8 січня до 31 травня 2024.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, останні дзвоники відбудуться у місті 31 травня.

Канікули у Києві:

осінні канікули — 23-29 жовтня 2023;

зимові канікули — 23 грудня 2023 — 7 січня 2024;

весняні канікули — 25-31 березня 2024.

Першокласники відпочиватимуть на тиждень довше. Це відбудеться взимку з 19 лютого по 25 лютого 2024 року.

Житомир

У Департаменті освіти Житомира розповіли, що терміни канікул цьогоріч у школах можуть залежати від безпекової ситуації в країні, температурного режиму, ситуації зі світлом.

Школярі міста орієнтовно повинні піти на канікули з 23 по 29 жовтня, взимку — від 23 грудня по 14 січня. Весняний відпочинок триватиме з 23 по 31 березня. Навчальний рік у Житомирі закінчиться 6 червня 2024 року.

Дніпро

Школярі з Дніпра відпочиватимуть так:

осінні канікули — 30 жовтня — 7 листопада;

зимові канікули — 23 грудня 2023 — 7 січня 2024;

весняні канікули — 25 березня — 31 березня 2024.

Харків

У Харкові дати канікул цього навчального року озвучили в Департаменті освіти. Восени діти відпочиватимуть з 23 по 29 жовтня, а взимку з 30 грудня по 14 січня 2024.

На сайті управління освіти Київського району Харківської міської ради наведено орієнтовні терміни канікул:

восени — з 23 жовтня по 29 жовтня 2023;

взимку — з 30 грудня 2023 по 14 січня 2024;

навесні — з 25 березня по 31 березня 2024 року;

влітку — з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2024.

Першокласники у Харкові також будуть відпочивати на сім днів довше. Це відбудеться взимку з 19 лютого по 25 лютого 2024 року.

Полтава

Влада міста повідомила, що восени учні відпочиватимуть 23-29 жовтня, взимку — 30 грудня — 14 січня, навесні — 25-31 березня.

Черкаси

Учні з Черкас будуть на канікулах 23-29 жовтня. Зимовий відпочинок триватиме з 23 грудня по 7 січня, а весняний — 25-31 березня 2024.

Чи будуть в Україні довгі канікули

На тривалість канікул у цьому навчальному році може вплинути безпекова ситуація, проблеми з електрикою та теплом.

У МОН розповіли, що в школах можуть запровадити довготривалі канікули, однак це будуть робити у кожному конкретному закладі освіти лише в разі необхідності.

"Якщо виникне потреба в організації великих канікул у зв'язку з тим, що будуть перебої з електроенергією, в кожній школі чи в кожному регіоні буде прийнято відповідне рішення і будуть організовані такі великі канікули", — повідомив заступник міністра освіти Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, у наступному 2024 році для вступу на бакалаврські програми школярі також складатимуть НМТ. Однак збільшиться кількість обов'язкових предметів.