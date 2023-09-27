ЗНО 2024: які зміни чекають абітурієнтів у наступному році

НМТ 2024: які зміни чекають абітурієнтів у наступному році
У наступному 2024 році для вступу на бакалаврські програми школярі також складатимуть НМТ. Однак, збільшиться кількість обов'язкових предметів.
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки та Українському центрі оцінювання якості освіти під час брифінгу, передає Укрінформ.
НМТ 2024
За словами представників відомств, окрім української мови та математики, школярі складатимуть обов'язковий іспит з історії України. Також вступники мають самостійно обрати четвертий предмет НМТ.
Відтак, серед обов'язкових предметів будуть:
- українська мова;
- математика;
- історія України (період XVI–XXI ст.).
Серед предметів на вибір:
- українська література;
- іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);
- біологія;
- фізика;
- хімія;
- географія.
На написання іспиту з української мови та математики у вступників буде 2 години. Після цього абітурієнти матимуть коротку перерву, після якої розпочнуть тестування з історії України та обраного четвертого предмета.
Тобто, на один предмет школярам відводитимуть 60 хвилин. Скільки триватиме перерва — невідомо.
Нагадаємо, очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявив, що Державної підсумкової атестації в школах 2024 року не буде. За його словами, у Верховній Раді наразі реєструють законопроєкт, що регулюватиме вступ наступного року.