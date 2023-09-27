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НМТ 2024: які зміни чекають абітурієнтів у наступному році

27 вересня 2023 08:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗНО 2024: які зміни чекають абітурієнтів у наступному році
Школярі пишуть іспит. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У наступному 2024 році для вступу на бакалаврські програми школярі також складатимуть НМТ. Однак, збільшиться кількість обов'язкових предметів. 

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки та Українському центрі оцінювання якості освіти під час брифінгу, передає Укрінформ. 

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НМТ 2024 

За словами представників відомств, окрім української мови та математики, школярі складатимуть обов'язковий іспит з історії України. Також вступники мають самостійно обрати четвертий предмет НМТ. 

Відтак, серед обов'язкових предметів будуть:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України (період XVI–XXI ст.).

Серед предметів на вибір:

  • українська література;
  • іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);
  • біологія;
  • фізика;
  • хімія;
  • географія.

На написання іспиту з української мови та математики у вступників буде 2 години. Після цього абітурієнти матимуть коротку перерву, після якої розпочнуть тестування з історії України та обраного четвертого предмета.

Тобто, на один предмет школярам відводитимуть 60 хвилин. Скільки триватиме перерва — невідомо. 

Нагадаємо, очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявив, що Державної підсумкової атестації в школах 2024 року не буде. За його словами, у Верховній Раді наразі реєструють законопроєкт, що регулюватиме вступ наступного року.

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