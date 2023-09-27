У Верховній Раді відповіли, чи відбудеться ДПА в 2024 році

Учні сидять за партами. Фото: konkurent.in.ua

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявив, що Державної підсумкової атестації в школах 2024 року не буде. За його словами, у Верховній Раді наразі реєструють законопроєкт, що регулюватиме вступ наступного року.

Про це Сергій Бабак повідомив у Telegram.

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Чи буде 2024 року ДПА

"ДПА в 2024 році не буде. В окремих початкових школах буде пілотування моніторингового ДПА", — зазначив Бабак.

Джерело: t.me/SerhiiBabak

Своєю чергою директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко пояснила, яким чином виглядатиме "пілотування моніторингового ДПА".

"До пілоту залучать 2000 учасників на добровільній основі, які пройдуть завдання, розроблені УЦОЯО, у якості ДПА", — розповіла директорка.

За її словами, учні отримають матеріали, які створив УЦОЯО. Пізніше вчителі та школярі повинні дати відгук щодо зручності такого формату оцінювання знань. У початковій школі планують проводити ДПА як моніторинг.

"Мета пілоту ДПА у 2024 році — напрацювання інструментів та пілотування процедур. Складати учні його будуть з мовно-літературної та математичної галузей", — додала Вакуленко.

Нагадаємо, що заступник Міністра освіти й науки України Михайло Винницький заявив, що наступного року абітурієнти з тимчасово окупованих територій України вступатимуть до вищих навчальних закладів лише за співбесідою. Таким чином їм не потрібно буде складати НМТ.